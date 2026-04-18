Video Record negativ. România, pe primul loc în UE la rata inflaţiei: diferenţă uriaşă faţă de următoarele clasate

Record negativ pentru România. Conform datelor Eurostat, țara noastră a ajuns anul acesta pe primul loc în Uniunea Europeană atât la inflația generală, cât și la inflația la alimente, iar previziunile nu sunt deloc bune.

de Adrian Obreja

la 18.04.2026 , 10:42

România a ajuns pe primul loc în Uniunea Europeană, cu 8,3% rata inflaţiei, în condiţiile în care în UE rata medie e de 2,1%. După România se află Slovacia şi Croaţia cu rate ale inflaţiei de 4%, respectiv 3,9%. Sunt totuşi diferenţe foarte mari faţă de ţara noastră.

Diferenţă uriaşă faţă de următoarele clasate

La fel şi la alimente, rata inflaţiei a crescut foarte mult anul acesta şi ne situează tot pe primul loc în UE cu 7,6%. După noi sunt Estonia şi Grecia cu 6,1%, respectiv 4,7%. În acelaşi timp, în România a scăzut foarte mult şi puterea de cumpărare raportat la salarii şi pensii. Practic, cheltuielile acoperite acum au scăzut comparativ cu cheltuielile acoperite în perioada similară anului trecut.

La alimente, rata inflaţiei a crescut de la 4,5% în ianuarie 2024, până la 7,6% în ianuarie 2026. Şi investiţiile de la bugetul de stat au scăzut la jumătate anul acesta faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

