Cel mai mare program de înzestrare al Armatei cu bani europeni este în centrul unui mare scandal. Ministrul Apărării acuză presiuni pentru semnarea unor contracte de miliarde de euro. Mari producători acuză statul că a preferat companii scumpe în loc să dezvolte fabrici deja existente la noi. Iar acordul este oricum în pericol. A fost contestat la CCR, iar înţelegerea cu Bruxelles-ul ar putea cădea.

Contractele în valoare de aproape 17 miliarde de euro, finanţate prin programul pentru securitatea Europei, SAFE, trebuie semnate până la sfârşitul lunii.

"Preţurile astea umflate nu vor fi acceptate de MApN [...] Se semnează cu pixul, cu mâna dreaptă, nu cu mâinile legate la spate, presaţi să semneze contracte" spunea ministrul Apărării, Radu Miruţă.

Cine este marele beneficiar al programului SAFE din România

Articolul continuă după reclamă

Marele beneficiar al programului SAFE din România este un gigant din Germania care va livra blindate, nave şi alte echipamente militare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Compania Hanwha acuză statul

Compania Hanwha, din Coreea de Sud, care a pierdut contractul pentru blindate în faţa companiei din Germania, acuză statul. Sud-coreenii construiesc o fabrică în Dâmboviţa unde vor produce aruncătoare de obuze şi spun că acolo ar fi putut fabrica şi alte echipamente militare.

"Ce am oferit noi guvernului României şi Forţelor Terestre era mai mult decât un simplu produs. Am promis că 80% din producţie va fi locală. [...] Noi am crezut că putem face mult mai mult ca o entitate românească, aici" a spus reprezentantul companiei Hanwha, Denis Lee.

Şi Damen susţine că a fost scos nedrept din competiţie

Şi constructorul olandez de nave Damen, cu șantier la Galați, susţine că a fost scos nedrept din competiţia pentru livrarea a patru nave de război.

"Noi suntem capabili să livrăm, să oferim platforme mai bune şi nave mai bune pentru marina românească. Putem să proiectăm şi să construim în România, cu muncitori români" a spus reprezentantul Damen, Alexander Shamray.

Ministerul Apărării spune că a acordat contractul grupului german Rheinmetall pentru că a respectat specificațiile tehnice cerute. În plus, ar urma să fie revitalizat șantierul naval de la Mangalia, care acum este în faliment.

"Dacă discut doar cu o singură companie, e clar că nu ai capacitatea de a negocia o ofertă mai bună. [...] Probabil dacă aveam mai multe companii pe fiecare program, exista un preţ mai bun, competitiv" a explicat Tudor Curtifan.

În plin scandal, Avocatul Poporului a contestat la Curtea Constituţională ordonanţa de urgenţă pentru investiţii în apărare. Actul ar fi fost aprobat după demiterea guvernului. Cabinetul Bolojan susţine, însă, că l-a adoptat înaintea moţiunii de cenzură şi că ulterior doar a luat act de emiterea unui aviz.

"S-a făcut un abuz de putere pe care îl vedem în aceste zile şi este pus în pericol SAFE printr-o ordonanţă ilegală" spunea Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

România va începe să restituie banii împrumutaţi prin programul pentru reînarmare peste 10 ani.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰