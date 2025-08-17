Antena Meniu Search
Român mort în Grecia. Bărbatul de 48 de ani a căzut de pe un dig, în Salonic

Un român şi-a pierdut viaţa în Grecia după ce a căzut de pe un dig un staţiunea Thermaikos din Salonic. Bărbatul a fost scos din apă de martori şi resucitat, dar a decedat ulterior la spital.

Român mort în Grecia. Bărbatul de 48 de ani a căzut de pe un dig, în Salonic

Un bărbat de 48 de ani, români, şi-a pierdut viaţa sâmbătă, 16 august, într-o staţiune din Salonic. Potrivit CNN Grecia, bărbatul ar fi căzut de pe dig într-un moment de neatenţie şi a fost tras la fund de curenţi.

A fost resuscitat pe plajă, dar a decedat la spital

Martorii incidentului au reuşit să-l scoată din apă, să-l aducă la mal şi să-i ofere primul ajutor. Echipele de intervenţie sosite rapid la faţa locului au continuat manevrele de resuscitare şi într-un final a fost stabilizat.

A fost preluat apoi de ambulanţă şi transportat la Spitalul General AHEPA, dar din păcate bărbatul a decedat. Autoritatea Portuară din Salonic a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul. De asemenea, autorităţile elene au dispus şi efectuarea unei autopsii.

