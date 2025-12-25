Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi joi, 25 decembrie. Au rămas nemodificate faţă de ziua precedentă

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 25 decembrie 2025, preţurile la carburanţi au rămas nemodificate faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 25.12.2025 , 11:18
Preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, asta înseamnă, de exemplu, că un litru de GPL continuă să coste între 3,76 şi 3,89 lei.

De asemenea, un litru de benzină standard continuă să coste între 7,24 şi 7,35 lei, un litru de benzină premium continuă să coste între 7,81 şi 8,07 lei, un litru de motorină standard continuă să coste între 7,46 şi 7,56 lei, iar un litru de motorină premium continuă să coste între 7,85 şi 8,11 lei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
Înapoi la Homepage
Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac
Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac
Luca Zvaleni a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16! Marele campion pleacă acasă cu premiul de 30.000 de Euro și stagiul la Retroscena: „Am fost cel mai fericit de pe pământ!”
Luca Zvaleni a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16! Marele campion pleacă acasă cu premiul de 30.000 de Euro și stagiul la Retroscena: „Am fost cel mai fericit de pe pământ!”
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi joi, 25 decembrie. Au rămas nemodificate faţă de ziua precedentă