Până de curând, doamnele erau dispuse să renunțe la vacanțe sau la haine noi, dar nu și la coafor. Economiștii numesc asta "efectul rujului". Anul acesta, regula nu mai funcționează. Saloanele s-au scumpit cu 80%, iar clientele amână vopsitul și manichiura cu săptămânile. Altele au schimbat salonul la care mergeau cu unul de cartier, mai ieftin.

În acest salon din Popești Leordeni, ajungeau înainte, în fiecare zi, cel puțin 50 de cliente. Acum, mai e aglomerat doar spre final de săptămână.

"Amânarea e cuvântul de bază în industria de beauty. Clientele, având probleme cu banii, amână serviciile. Vopsitul de rădăcină se face la o lună. Acum avem cliente care amână serviciul pentru 2 luni, 2 luni și jumătate. Unghiile, în loc să le facem la 3 săptămâni, le amânăm la 5 săptămâni", spune managerul unui salon, Andreea Medvid.

Serviciile de înfrumusețare s-au scumpit cu 80% în ultimii cinci ani, de trei ori mai mult decât în Europa. Un tuns costă 100 de lei, iar dacă adăugăm și coafatul plătim 180 de lei. Un vopsit de păr mediu ajunge la 340 de lei. O manichiură semipermanentă costă 140 de lei, iar tratamentele faciale pleacă de la 300 de lei.

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"Noi am avut o mică creștere. De până în 10%. Încercăm să nu suporte clientul final toate cheltuielile, toate taxele", spune Andreea Medvid.

Până acum, exista ceea ce economiștii numesc "lipstick effect" - efectul rujului. Adică, femeile renunțau la lucrurile scumpe, dar nu și la ruj și coafor. Acum taie și de pe lista frumuseții.

"Atunci când ai o parte mare din populație care are dificultăți în a-și acoperi nevoi de bază, vom vedea menținerea produselor de primă necesitate în lista de cumpărături, în detrimentul unor produse care ar putea să fie considerate neesențiale. Vei tăia acolo unde sunt lucruri care îți aduc un pic de confort psihic", spune profesorul de economie Christian Năsulea.

Reporter: Cât de des vii la salon?

Femeie: O dată pe lună pentru spălat, coafat și unghii. Restul procedurilor le fac singură acasă.

"Am proceduri pe care le fac la câteva luni, de exemplu pe partea de păr. Vin o dată la 6 luni."

"La păr vin mai rar. La unghii la 3-4 săptămâni", spun femeile.

O altă soluție este schimbarea salonului de lux cu unul de cartier cu prețuri mai accesibile.

"Avem cliente care vin din Pipera, din Tunari. Ne spun că prețurile sunt mult mai accesibile", spune o angajată.

Multe tinere au învățat să se machieze singure ca să facă o mică economie.

"Frumusețea trebuie adaptată la buget. Și dacă vrem să facem economie și să nu cumpărăm produse care nu sunt pentru ce ne dorim noi // ar trebui să știm ce produse să folosim. Dacă mergem și optăm pentru un machiaj profesional, cel mai ieftin machiaj ar fi undeva la 300 de lei", spune Raluca Paraschiv, makeup artist.

Nu doar că nu mai mergem la salon, dar cumpărăm și mai puține cosmetice. În prima jumătate a anului, magazinele online au vândut cu 20% mai puține produse de înfrumusețare decât anul trecut.