Românii fac mai puţine cumpărături. Comerţul cu amănuntul a scăzut cu 4,6% în primele 9 luni din 2026

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a scăzut, în primele nouă luni din 2026, faţă de perioada similară a anului trecut, atât ca serie brută cu 4,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 4,9%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, serie brută, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 4,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-5,4%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-4,0%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-3,8%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în primele nouă luni din 2026, comparativ cu perioada similară a anului trecut, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 4,9%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-6,0%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-4,0%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,8%).

În luna septembrie 2026, comparativ cu luna august 2026, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, serie brută, a scăzut, pe ansamblu, cu 2,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-6,9%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-6,0%). Vânzările de produse nealimentare au crescut cu 1,9%.

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Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a scăzut, în septembrie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 1,3%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-1,9%), vânzările de produse nealimentare (-1,0%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-0,2%).

Faţă de luna septembrie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, serie brută, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 1,5%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-5,0%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-1,9%). Vânzările de produse nealimentare au crescut cu 0,2%.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna septembrie 2026, comparativ cu luna septembrie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 2,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-3,5%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-2,2%) şi la vânzările de produse nealimentare (-2%).