România, fără film la Gala Oscar. "Jaful secolului" a ratat lista scurtă

Academia de film americană a anunţat listele scurte din care se vor alege finalistele în cursa pentru Oscaruri. Propunerea României pentru categoria cel mai bun film străin, "Jaful secolului", nu a fost inclusă pe lista finalistelor.

Academia de film americană a anunțat marți listele scurte de propuneri pentru nominalizare în 12 categorii la de-a 98-a ediție a premiilor Oscar, inclusiv la categoria 'cel mai bun lungmetraj internațional', informează Agerpres.

Membrii din diferite ramuri ale Academiei de Arte și Științe Cinematografice (AMPAS) din Statele Unite, instituția care decernează premiile Oscar, au participat la votul preliminar în mai multe categorii, printre care 'lungmetraj internațional', 'scurtmetraj de animație', 'lungmetraj documentar', 'scurtmetraj documentar', 'scurtmetraj live action', 'machiaj și coafură', 'coloană sonoră', 'cântec original', 'sunet' și 'efecte vizuale'. Anul 2025 marchează totodată debutul listelor scurte pentru realizări deosebite în categoriile 'cea mai bună distribuție' și 'cea mai bună imagine', ambele fiind incluse pentru prima dată în acest proces intermediar de selecție.

În urma anunțului oficial de marți, cele mai multe propuneri de nominalizare - câte șapte - le-au primit filmele 'Sinners' și 'Wicked: For Good'. Pe locul următor, cu șase propuneri de nominalizare, s-a clasat filmul 'Frankenstein'.

Filmul 'Jaful secolului' / 'Traffic', regizat de Teodora Ana Mihai și scris și produs de Cristian Mungiu, propunerea oficială a României pentru o nominalizare la premiul Oscar la categoria 'cel mai bun lungmetraj internațional', nu a fost însă reținut pe această listă scurtă.

