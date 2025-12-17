Care este programul magazinelor Auchan de Crăciun, în 2025
Programul Auchan de Crăciun 2025 va fi adaptat pentru 24-25 decembrie, cu program redus pe 24 (probabil 10:00-18:00, similar altor ani) și închis pe 25, urmând program normal sau ușor redus pe 26 decembrie.
Toate magazinele Auchan vor fi închise în ziua de Crăciun. În zilele de 24 şi 26 decembrie, magazinele vor funcţiona cu program special.
Zile cu program special:
- 24 Decembrie (Ajunul Crăciunului): 07:00 - 18:00 (*excepții)
- 25 Decembrie (Crăciun): ÎNCHIS (*excepții)
- 26 Decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 - 22:00 ora normală de închidere (*excepții)
*Excepții - alte zile cu program special, pentru câteva magazine menționate mai sus, față de programul general valabil de sărbători:
Cotroceni
- 24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 7:00 – 19:00
- 25 decembrie(Crăciun): 14:00 – 22:00
- 26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 23:00
Iaşi
- 24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 7:00 – 19:00
- 31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 7:00 – 19:00
Timişoara
- 26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 23:00
Suceava, Banu Manta, Pitesti, Pitesti Gavana, Obor, U-Center,
- 24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 8:00 – 18:00
Otopeni 2
- 24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 6:00 – 18:00
MyAuchan Vivido
- 24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 10:00 – 18:00
- 26 decembrie (A doua zi de Crăciun): INCHIS
Obor
- 26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 18:00
Magazinele MyAuchan Petrom rămân cu program non-stop.
