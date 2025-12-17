Antena Meniu Search
Care este programul magazinelor Auchan de Crăciun, în 2025

de Redactia Observator

la 17.12.2025 , 22:10
Toate magazinele Auchan vor fi închise în ziua de Crăciun. În zilele de 24 şi 26 decembrie, magazinele vor funcţiona cu program special.

Zile cu program special:

  • 24 Decembrie (Ajunul Crăciunului): 07:00 - 18:00 (*excepții)
  • 25 Decembrie (Crăciun): ÎNCHIS (*excepții)
  • 26 Decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 - 22:00 ora normală de închidere (*excepții)
*Excepții - alte zile cu program special, pentru câteva magazine menționate mai sus, față de programul general valabil de sărbători:

Cotroceni

  • 24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 7:00 – 19:00
  • 25 decembrie(Crăciun): 14:00 – 22:00
  • 26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 23:00

Iaşi

  • 24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 7:00 – 19:00
  • 31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 7:00 – 19:00

Timişoara

  • 26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 23:00

Suceava, Banu Manta, Pitesti, Pitesti Gavana, Obor, U-Center,

  • 24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 8:00 – 18:00

Otopeni 2

  • 24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 6:00 – 18:00

MyAuchan Vivido

  • 24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 10:00 – 18:00
  • 26 decembrie (A doua zi de Crăciun): INCHIS

Obor

  • 26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 18:00

 Magazinele MyAuchan Petrom rămân cu program non-stop.

