Programul Auchan de Crăciun 2025 va fi adaptat pentru 24-25 decembrie, cu program redus pe 24 (probabil 10:00-18:00, similar altor ani) și închis pe 25, urmând program normal sau ușor redus pe 26 decembrie.

Care este programul magazinelor Auchan de Crăciun, în 2025 - arhivă

Toate magazinele Auchan vor fi închise în ziua de Crăciun. În zilele de 24 şi 26 decembrie, magazinele vor funcţiona cu program special.

Zile cu program special:

24 Decembrie (Ajunul Crăciunului): 07:00 - 18:00 (*excepții)

25 Decembrie (Crăciun): ÎNCHIS (*excepții)

26 Decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 - 22:00 ora normală de închidere (*excepții)

*Excepții - alte zile cu program special, pentru câteva magazine menționate mai sus, față de programul general valabil de sărbători:

Cotroceni

24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 7:00 – 19:00

25 decembrie(Crăciun): 14:00 – 22:00

26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 23:00

Iaşi

24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 7:00 – 19:00

31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 7:00 – 19:00

Timişoara

26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 23:00

Suceava, Banu Manta, Pitesti, Pitesti Gavana, Obor, U-Center,

24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 8:00 – 18:00

Otopeni 2

24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 6:00 – 18:00

MyAuchan Vivido

24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 10:00 – 18:00

26 decembrie (A doua zi de Crăciun): INCHIS

Obor

26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 18:00

Magazinele MyAuchan Petrom rămân cu program non-stop.

