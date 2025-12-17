Antena Meniu Search
Care este programul magazinelor Kaufland de Crăciun, în 2025

Kaufland România a anunțat programul de funcționare al magazinelor din București și din restul țării în perioada Crăciunului. Ca în fiecare an, programul va fi modificat, iar în ziua de Crăciun toate supermarketurile din rețea vor fi închise.

de Redactia Observator

la 17.12.2025 , 21:51
Între 20 și 23 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise de la ora 07:00, cu excepția hipermarketului Kaufland Sibiu Mall, care va funcționa de la ora 09:00. Ora de închidere va varia între 22:00 și 23:00, în funcție de locație.

În Ajunul Crăciunului, 24 decembrie 2025, majoritatea magazinelor Kaufland vor avea program scurt, fiind deschise între 07:00 și 18:00. Magazinul din Sibiu Mall va respecta programul centrului comercial.

În ziua de Crăciun, 25 decembrie 2025, toate magazinele Kaufland vor fi închise.

În a doua zi de Crăciun, 26 decembrie 2025, supermarketurile din rețea vor funcționa după un program redus, între 09:00 și 18:00, cu excepția magazinului Kaufland Sibiu Mall, care va avea programul stabilit de centrul comercial.

