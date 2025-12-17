Video Cum să eviţi aglomeraţia de la târgurile de Crăciun. Soluţii şi recomandări
Cei care ajung în weekend-uri la târgul de Crăciun de la Craiova au nevoie de răbdare. În centrul oraşului nu se pot găsi locuri de parcare, în restaurante se intră doar cu rezervare, iar la căsuţele cu mâncare tradiţională cozile sunt interminabile. Există totuşi soluţii pentru cei care vor să scape de înghesuială şi să se bucure de atmosfera magică.
Om lângă om. Aşa arată un weekend obişnuit la Târgul de Crăciun de la Craiova. Cine vrea o altfel de experienţă trebuie să îşi schimbe programul.
Cu puțină planificare, Târgul de Crăciun din Craiova poate fi o experiență relaxantă și plină de magie. Vizitele în timpul săptămânii, de luni şi până joi, sunt cea mai bună alegere pentru cei care vor să evite aglomerația. Atmosfera rămâne animată, iar o plimbare printre căsuțe este chiar plăcută.
În fiecare weekend, peste 250.000 de turişti vizitează târgul de Crăciun. În timpul săptămânii, doar 400.000.
Deşi târgul de Crăciun e principala atracţie, nu este singura.
După o plimbare, turiştii se pot încălzi în restaurante. Atenţie, însă, fără rezervare, e aproape imposibil de găsit un loc liber.
În weekenduri, la fel de complicat e de găsit un loc de parcare în centrul oraşului. Există însă alternative.
Târgul de Crăciun de la Craiova rămâne deschis până pe 4 ianuarie.
