Cei care ajung în weekend-uri la târgul de Crăciun de la Craiova au nevoie de răbdare. În centrul oraşului nu se pot găsi locuri de parcare, în restaurante se intră doar cu rezervare, iar la căsuţele cu mâncare tradiţională cozile sunt interminabile. Există totuşi soluţii pentru cei care vor să scape de înghesuială şi să se bucure de atmosfera magică.

Om lângă om. Aşa arată un weekend obişnuit la Târgul de Crăciun de la Craiova. Cine vrea o altfel de experienţă trebuie să îşi schimbe programul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Cu puțină planificare, Târgul de Crăciun din Craiova poate fi o experiență relaxantă și plină de magie. Vizitele în timpul săptămânii, de luni şi până joi, sunt cea mai bună alegere pentru cei care vor să evite aglomerația. Atmosfera rămâne animată, iar o plimbare printre căsuțe este chiar plăcută.

În fiecare weekend, peste 250.000 de turişti vizitează târgul de Crăciun. În timpul săptămânii, doar 400.000.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Deşi târgul de Crăciun e principala atracţie, nu este singura.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După o plimbare, turiştii se pot încălzi în restaurante. Atenţie, însă, fără rezervare, e aproape imposibil de găsit un loc liber.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În weekenduri, la fel de complicat e de găsit un loc de parcare în centrul oraşului. Există însă alternative.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Târgul de Crăciun de la Craiova rămâne deschis până pe 4 ianuarie.

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

Întrebarea zilei Aveţi dificultăţi la plata facturilor la curent şi gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰