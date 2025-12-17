Estonia începe construcţia de buncăre şi tranşee antitanc la graniţa cu Rusia

Estonia a început, săptămâna trecută, construcția primelor cinci buncăre la granița cu Rusia, ca parte a unei ample inițiative de securitate denumite "linia de apărare baltică".

Anunțul a fost făcut miercuri de Centrul eston pentru investiții în apărare, într-un context regional marcat de tensiuni persistente între statele baltice și Federația Rusă, relatează Newsweek.

Potrivit autorităților estone, proiectul va fi implementat în mai multe etape. În a doua fază, care se va desfășura pe parcursul lunilor următoare, sunt planificate încă 23 de buncăre.

Pe termen mediu și lung, până la finalul anului 2027, Estonia intenționează să construiască aproximativ 600 de adăposturi subterane în regiunile de nord-est și sud-est ale țării, zone considerate strategice din punct de vedere militar.

În paralel cu ridicarea buncărelor, autoritățile militare estone vor începe în viitorul apropiat construcția primei secțiuni a unei tranșee antitanc, cu o lungime inițială de 3,4 kilometri. Proiectul prevede extinderea acesteia până la aproximativ 40 de kilometri, ca parte integrantă a liniei defensive baltice comune Estoniei, Letoniei și Lituaniei.

Colonelul eston Ainar Afanasiev a subliniat că amplasarea buncărelor și a tranșeelor este realizată cu maximă atenție, astfel încât infrastructura defensivă să fie adaptată terenului și planurilor operaționale ale armatei estone.

Scopul principal al acestor buncăre este protejarea soldaților estoni împotriva loviturilor directe ale obuzelor de artilerie de calibrul 152 mm, utilizate de armata rusă, în eventualitatea unui conflict militar. Estonia, alături de Letonia și Lituania – foste republici sovietice – se numără printre cei mai fermi susținători ai Ucrainei în războiul declanșat de Rusia.

Pe fondul acestor evoluții, președintele rus Vladimir Putin a declarat recent că Rusia nu dorește un război cu statele europene care sprijină Ucraina, dar a avertizat că Moscova este pregătită să lupte dacă va fi provocată.

În acest context de securitate fragilă, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a cerut statelor membre ale Alianței să își majoreze rapid cheltuielile și capacitățile de producție militară.

Potrivit acestuia, Europa trebuie să fie pregătită pentru un conflict de amploare comparabil cu cel trăit de generațiile anterioare în timpul marilor războaie ale secolului XX.

