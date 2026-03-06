Carburanţii şi gazele aruncă toate preţurile în aer. Producătorii estimează creşteri la toate alimentele, de la pâine până la carne, lactate şi legume. Unele produse s-ar putea scumpi în perioada următoare cu 15 la sută.

Cuptoarele funcţionează non-stop într-o brutărie unde se coc mii de pâini zilnic. Factura la gaze pentru luna trecută a fost 14.000 de lei, dar ar putea crește cu 50 la sută, odată cu eliminarea plafonării pentru firme. Iar asta se va revedea în prețurile pe care le plătim noi.

"La noi, mai bine de 80% din pâine se coace numai cu gaz. Noi am propus guvernului, dacă vrea să ţină preţul la alimente, la pâine, să ne facă o legătură cu Romgazul, să luăm gaz direct de la producător. Avem circa 14% pondere a cheltuielilor cu transportul", a explicat Aurel Popescu, preşedinte Rompan.

"În statisticile oficiale, pâinea s-a scumpit, în ultimul an, cu 10%. În această brutărie din Capitală, o franzelă de 500 de grame costă 5,5 lei. Odată cu toate aceste scumpiri, la carburanţi şi la gaze, franzela ar putea să ajungă la 6 lei sau 6,5 lei", transmite Mădălina Chiţac, reporter Observator.

Val de scumpiri anunţat la alimente

Nu e singura scumpire care se întrevede.

"În medie, preţul alimentelor va creşte cu 8-15%, în funcţie de evoluţia costurilor la energie şi de rata inflaţiei. La lactate estimăm o creştere de peste 10 procente, la carne şi la produsele din carne avem o creştere estimată între 8 şi 14%, legumele şi fructele pot creşte cu 10-12, poate 15%. Iar alimentele procesate cred că vor atinge preţuri mai mari cu 6-10%", a declarat pentru Observator Feliciu Paraschiv, Asociaţia Comercianţilor Mici şi Mijlocii.

"Cei care resimt primii efectele economice sunt antreprenorii, angajaţii acestora. Cu siguranţă afectează puterea de cumpărare, afectează competitivitatea companiilor", mai spune şi Florin Jianu, preşedinte IMM România.

Carburanţii cresc accelerat, presiune pe preţuri

Barilul de petrol a ajuns la 90 de dolari, după o creştere de 7%, într-o singură zi. La noi, la pompă, motorina a ajuns la 8,8 lei, iar benzina e peste 8,4 lei. Scenariul în care avem carburanţi de peste 9 lei pe litru e mai aproape ca niciodată.

"Să reducă acciza cât se poate de mult şi să asume nişte încasări mai mici la bugetul de stat", a subliniat Florin Jianu.

"Să ia o măsură mai rapidă, nu ştim încotro o vom lua. Degeaba ajungem cu carburantul la 10 lei. Atunci ce facem? Aducem camioanele şi le lăsăm la guvern?", a precizat Vasile Ştefănescu, preşedinte COTAR.

Românii trec graniţa pentru carburanţi mai ieftini

"Ce pot să spun cu certitudine este că nu se pune problema ca pe această componentă de taxe şi accize să se intervină în plus. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea să o facem", a susţinut Nicuşor Dan, preşedintele României.

La vecinii bulgari, carburanţii sunt mai ieftini cu peste 2 lei pe litru. E şi motivul pentru care mulţi români alimentează peste graniţă.

