A început vacanţa de schi, iar competiţia se dă acum pe pârtie. Staţiunile de munte sunt pline de copii veniţi cu părinţii sau cu profesorii, în excursie. O tabără la munte vine însă cu costuri ca pentru o vacanţă în Dubai: cinci, dacă nu chiar şase mii de lei pentru fiecare copil cu ski pass şi echipamente închiriate. În această săptămână sunt în vacanţă elevii din Capitală şi din 21 de judeţe. Săptămâna viitoare urmează copiii din restul judeţelor.

Vacanţa de schi ideală pentru copii arată aşa: de dimineaţa până seară pe pârtie, la joacă.

"Ne bucurăm foarte mult, mai ales de o pauză de la şcoală, aveam nevoie!", spune o fată.

La Rânca, e ca în tabără. Cine nu coboară pe schiuri se distrează cu sania. De voie, de nevoie, părinţii au intrat şi ei în vacanţă.

"Bineînţeles că trebuie să ne luăm concediu, căci noi nu avem vacanţă când au copiii vacanţă. Stăm o săptămână.", spune o mamă.

"Venim din Călăraşi. Ne-am luat concediu pentru ei, să schieze, să se bucure de zăpadă. Venim aici de peste 10 ani şi ne place.", adaugă o altă mamă.

În Poiana-Braşov, adie vânt de primăvară, dar pârtiile tot sunt pline de copii. Cei mai mulţi au venit din Bucureşti în tabere.

"Ne trezim dimineaţa la 7.00, la 7.30 mergem spre masă, 8.00 jumătate echiparea, schiem până la prânz, mâncăm şi apoi schiem iarăşi până la ultima oră. Anul acesta tabăra este pentru şase zile.", explică Bianca Bălan, responsabil tabere schi.

La asta se adaugă echipamentul complet de schi, 100 de lei pe zi pentru copii şi un skipass care costă între 140 si 240 de lei pe zi. Cum taberele nu sunt chiar pentru toate buzunarele şi cum multi părinţi nu-şi pot lua liber oricând de la serviciu, sunt destui copii rămaşi în oraşe, în grija rudelor.

Mătuşă: Ea este fata nepoatei mele şi am ieşit la film, să vedem Amelie. Între timp am băut o ciocolată caldă, ne jucăm un picuţ, vizionăm filmul şi apoi mâncăm, că aşa e regula.

Reporter: Toată săptămâna?

Mătuşă: Mâine e cu altă mătuşă, poimâine ea va merge la dansuri. Este foarte greu pentru ei, nepoata mea chiar lucrează, are un program de luni până vineri, norocul ei e că am ieşit eu la pensie şi pot să o mai ajut din când în când.

"Mi se pare puţin absurdă vacanţa asta de schi, care e nouă, nu am auzit de ea până acum.", spune o mamă.

Vacanţa mobilă există de trei ani în şcolile din România. Ministerul Educaţiei a publicat şi structura anului şcolar viitor.

Săptămâna de vacanţă mobilă de anul viitor este planificată mai târziu decat anul acesta: o săptămână în perioada 15 februarie şi 7 martie. De altfel, structura întregului an s-a schimbat. Şcoala va începe mai devreme, pe 7 septembrie, iar prima vacanţă pentru copii va începe pe 24 octombrie.

