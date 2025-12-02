România și Moldova bat palma pentru o agricultură modernă: acord strategic pentru cooperare și investiții

România și Republica Moldova fac front comun pentru modernizarea agriculturii. Forumul APPR și Asociaţia Moldova Fruct au semnat un protocol de colaborare care deschide un nou capitol în cooperarea agricolă dintre cele două țări, arată un comunicat al Forumului APPR. Acordul, parafat la Chișinău pe 27 noiembrie, își propune să conecteze fermierii, procesatorii și exportatorii de pe ambele maluri ale Prutului și să creeze proiecte comune pentru dezvoltarea sectorului, informează Agerpres.

Parteneriatul vizează schimbul de informații și bune practici, promovarea inovației și digitalizării în ferme, dezvoltarea educației agricole și creșterea dialogului pe teme de politică agricolă și de mediu. Totodată, organizațiile vor lucra împreună la proiecte europene și internaționale, cu accent pe acces la piețe și pe modernizarea unităților de producție.

Semnarea protocolului a avut loc în cadrul conferinței "Businessul Fructelor", unul dintre cele mai importante evenimente pentru industria horticolă din Republica Moldova. Moldova Fruct reprezintă peste 290 de companii, de la producători și procesatori la exportatori, și joacă un rol-cheie în promovarea fructelor moldovenești pe piețele internaționale.

Acociaţia Moldova Fruct participă constant la târguri internaționale precum Fruit Logistica sau World of Perishables și facilitează întâlniri de afaceri, misiuni ale cumpărătorilor și acces la piețe pentru producători.

Protocolul cu România consolidează cooperarea regională și creează noi oportunități pentru investiții, tehnologie și dezvoltare durabilă. Forumul APPR, vocea fermierilor și procesatorilor din România, își reafirmă prin acest acord angajamentul de a susține modernizarea agriculturii românești și integrarea acesteia în lanțurile europene de valoare.

