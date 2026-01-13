Românii care au investit în aur au dat lovitura. Gramul a ajuns la cea mai mare valoare din istorie

Cine a avut curajul şi răbdarea să păstreze aur în casă sau să investească în el, acum culege roadele. În perioada aceasta, aurul a ajuns aproape ca un bilet câştigător la loterie. Valorile bat record după record, pe măsură ce oamenii îl consideră tot mai mult o plasă de siguranţă.

Concret, la noi, un gram de aur a ajuns la 643 de lei. Asta arată cursul BNR. Este cea mai mare valoare din istorie. Pe scurt, ce ţineaţi până ieri în sertar ca amintire, azi poate valora cât jumătate din rata la bancă.

La nivel mondial, febra aurului e şi mai vizibilă. O uncie a depăşit 4.600 de dolari şi analiştii deja vorbesc că va atinge pargul de 5.000 în prima jumătate a anului. Putem spune că aurul a devenit valuta emoţiilor. Cu cât lumea e mai tensionată, cu atât metalul preţios devine...şi mai preţios.

Şi investiţiile în argint cresc. Pe plan mondial, cotaţiile au crecut cu aproape 200% în ultimul an. O uncie a ajuns să coste acum 84 de dolari.

Tendinţa a devenit vizibilă încă de anul trecut. Investiţiile în metale preţioase sau semipreţioase nu au mai fost doar pentru cunoscători. Piaţa arată că tot mai mulţi români s-au interesat de certificări, de autenticitatea produselor pe care le deţin şi de buyback. Semn că aurul a trecut dincolo de statutul de bijuterie.

