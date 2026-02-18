Antena Meniu Search
Deepfake cu Mugur Isărescu, folosit pentru a promova o platformă de investiții financiare. Anunţul BNR

BNR avertizează că, în ultimele zile, în mediul online au fost publicate postări de tip deepfake, care folosesc fraudulos imaginea guvernatorului BNR Mugur Isărescu pentru a convinge publicul să facă investiții financiare pe un website care se promovează ca platformă de tranzacționare automatizată. Banca centrală atrage atenția că nu face recomandări și propuneri de investiții.

de Redactia Observator

la 18.02.2026 , 17:33
"În ultimele zile, în mediul online au fost publicate postări tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu. Conţinutul clonează website-ul şi pagina dintr-o reţea de socializare a unui cunoscut ziar generalist (Adevărul). Materialul redă un fals transcript al unei pretinse participări a guvernatorului BNR la un interviu într-un show de televiziune ('40 de întrebări cu Denise Rifai')", arată BNR, citată de News.ro

Postările folosesc fraudulos imaginea guvernatorului BNR pentru a convinge publicul să facă investiţii financiare pe un website care se promovează ca platformă de tranzacţionare automatizată.

Deepfake, conform proiectului de lege privind utilizarea responsabilă a tehnologiei, reprezintă orice conţinut falsificat de tip imagine, audio şi/sau video realizat cu ajutorul inteligenţei artificiale, astfel încât să creeze aparenţa că o persoană a spus sau a făcut lucruri pentru care nu şi-a dat consimţământul, care în realitate nu au fost spuse sau făcute de acea persoană.

Mesajul BNR. Ce trebuie să faci dacă interacționezi cu postări tip deepfake

"Reiterăm faptul că Banca Naţională a României nu face recomandări şi propuneri de investiţii", mai arată BNR.

Comunicările oficiale ale Băncii Naţionale a României în mediul online se realizează exclusiv prin website-urile BNR, şi conturile instituţiei pe reţelele sociale LinkedIn, X, Instagram, Bluesky şi YouTube.

În cazul în care aţi interacţionat cu astfel de materiale sau site-uri false, vă recomandăm să NU furnizaţi date personale şi să raportaţi imediat aceste situaţii autorităţilor competente.

Mai multe informaţii privind tentativele de fraudă în numele BNR se pot găsi pe site-ul BNR, iar ghiduri despre cum vă puteţi proteja în mediul online sunt disponibile pe website-ul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică.

