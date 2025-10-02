Fiscul pune biciul pe vânzătorii sub acoperire. ANAF trimite notificări celor care haine şi parfumuri pe internet şi primesc ramburs sume mai mari de 10.000 de lei pe an. Atenţionările vizează doar persoanele care nu au firmă şi ascund câştigurile de stat.

Fiscul îi vizează pe cei care îşi rotunjesc veniturile fără să plătească impozit pentru banii câştigaţi.

"Mi se pare o modalitate destul de eficientă de a face bani și este folositoare, mai ales dacă nu o duci foarte bine cu salariul pe care îl ai", a precizat o persoană care se ocupă de comercializarea de haine online.

Cei care depășesc 10.000 de lei pe an, notificați de ANAF

Articolul continuă după reclamă

Cei care depășesc pragul de 10.000 de lei pe an sunt notificaţi de Fisc.

"Nu e vorba de o sancțiune, ci atenționare, să informăm persoana că dacă vrea să desfăşoare o activitate economică este necesar să se autorizeze legal, PFA, SRL sau orice formă juridică, să-și declare veniturile la ANAF. Nu urmărim vânzările online de bunuri personale", a explicat Cosmin Neculiţă, inspector şef serviciu antifraudă.

"Dacă ne uităm acum pe un site și vedem că cineva vinde vreo 10 tipuri de parfumuri, și căutăm după numărul ăla și vedem că mai vinde și vreo 10 tipuri de hăinuţe, și încă vreo 10 tipuri de bascheţi. Și-o fi golit debaraua sau face business?", atenţionează Gabriel Biriş, expert fiscal.

De doi ani, firmele de curierat raportează Fiscului toate coletele cu plată ramburs - modalitatea prin care vânzătorii evită să declare veniturile şi să plătească impozit. Cu aceste date, inspectorii ANAF stabilesc ce controale trebuie să facă.

Cum face Fiscul diferența între vânzări ocazionale și activitate economică

"Colegii noştri preferă să nu lucreze la mari contribuabili şi să meargă către micii contribuabili, unde activitatea este mult mai simplă", a declarat Adrian Nică, şeful ANAF.

În ultimii doi ani, departamentul Antifrauda de la ANAF a descoperit 20.000 de persoane fizice care vindeau bunuri pe internet şi nu plăteau 10 % impozit pe câştiguri, nici contribuţii la asigurări sociale.

"Am avut o persoană care ne-a comunicat faptul că bunurile vândute au fost personale și încasase câteva sute de mii de lei, peste 300.000 lei, ne este greu să credem că această situație se întâmplă în realitate", a mai spus inspectorul şef de la antifraudă.

Controlul fiscal începe când inspectorii ANAF găseşte venituri nedeclarate de peste 50.000 lei. Pentru impozitul neîncasat, Fiscul percepe dobânzi şi penalităţi pentru fiecare zi de întârziere.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea curajul să vă daţi demisia fără să aveţi un plan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰