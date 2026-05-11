Tot mai mulţi şoferi se transformă în mecanici auto de ocazie în ateliere care pun la dispoziţie unelte pentru depanare în schimbul unei taxe. Dezamăgiţi de calitatea reparaţiilor din service-uri sau de tarifele exagerate, preferă să rezolve singuri problemele tehnice. Problema este că nu toţi reuşesc, iar unii ajung până la urmă tot la meseriaşi, pentru că mai mult îşi strică maşinile în loc să le repare.

Constantin Burduja a venit cu maşina soţiei la un self service din Constanţa pentru o lucrare mică: schimb de filtre şi ulei.

"Îmi place şi pentru că mă pricep, am şi lucrat în domeniu. Sunt consturi mult mai mici pentru o lucrare. Am economisit 230 de lei", spune Constantin Burduja.

Câţi bani economisesc românii la service

Maşina este deja urcată pe elevator, iar şoferul îşi face singur intervenţiile de bază cu sculele puse la dispoziţie. Un schimb de ulei durează între 45 şi 60 de minute în funcţie de experienţa fiecăruia.

Astfel de spaţii devin tot mai populare datorită preţurile rezonabile - cu 70 de lei şoferii pot face maşinii verificări uzuale. Mecanicii de ocazie sunt supravegheaţi, însă, de meseriaşi. Nu sunt lăsaţi să intervină în cazul unor probleme grave - pentru îndreptarea caroseriilor, de pildă.

"Sunt incluse elevatoarele, care sunt manevrate doar de personalul autorizat, clientul nu are voie să le manipuleze. Separat de aceasta, oferim şi un banc complet de scule. Avem între 5 şi 10 maşini pe zi", a declarat Adrian Vorniciuc, manager self-service.

"Am scutit mâna de lucru făcând singur, învăţând, am şi stricat câteodată. Nu prea m-am întors la service. Mi-am pus ambiţia şi am refăcut", spune un şofer.

Entuziasmul îi face, însă, pe unii şoferi să îşi strice singuri automobilul.

"Am avut un client care şi-a schimbat filtrul de motorină singur, când a încercat să pornească maşina, nu a mai pornit. Numai tractarea costă 200 de lei. Cu 100 de lei manoperă şi-ar fi schimbat filtrul în service", a declarat Cristi Bărhălescu - manager service auto.

"Cineva care ştie să facă aceste operaţiuni, indiferent de operaţiune, că este mai complicată sau simplă, trebuie făcută în service, că cei de acolo sunt instruiţi să facă asta", a declarat Mihai Gavrilă, mecanic.

Faţă de varianta self-service, atelierele auto clasice oferă garanţii ale pieselor şi lucrării pe baza facturii.

Cristina Niță

