Surpriză pentru mulţi locuitori ai Capitalei, care s-au trezit că au de plată câteva mii de euro pe an la gunoi. Un tânăr din Sectorul 4 are o taxă de salubrizare de 17.000 de lei, iar un altul din Sectorul 2, 3.000 de lei. Explicaţia autorităţilor? Cei care nu au încheiat contract cu firmele de ridicat gunoiul plătesc de trei ori mai mult decât ceilalţi şi riscă şi amenzi.

Alexandru, tânărul care trebuie să plătească 16.500 de lei taxă de gunoi

16.537 de lei este taxa pe care o are de plată pentru gunoi Alexandru, un tânăr care deţine o firmă în Sectorul 4 al Capitalei.

"Am primit un tarif iniţial de 1.022 de lei pentru taxa specială de salubrizare iar după câteva zile, pe data de 8, după ce am achitat toate taxele aferente de pe site-ul instituţiei, am primit încă o taxă. A venit această sumă exagerată. Evident că a fost un şoc eu ştiind că am plătit tot", a declarat Alexandru Baicu, locuitor al Sectorului 4.

Tânărul spune că firma lui nu produce deloc gunoi aşa că nu are nevoie de contract cu firma care ridică deşeurile.

Sectorul 4, record la taxa de gunoi

"Sediul companiei e în Sectorul 4, e într-un apartament, ca orice companie care își desfășoară o activitate de microîntreprindere, nu produce gunoi. De ce trebuie să plătim noi această taxă către taxe și impozite s4 nebeneficiind de niciun fel de serviciu. Primăria să se autosesizeze că este o greşeală și să remedieze problema", mai spune Alexandru Baicu, locuitor al Sectorului 4.

Doar că Primăria susţine că nu e o problemă, taxa a fost calculată corect. Tânărul are de achitat de 3 ori tariful pe o lună pentru că nu a încheiat un contract cu firma de salubritate.

"Eu sper ori să recalculeze tot şi să spună "da a fost o greşeală" ori să spună "nu asta e decizia de impunere asta trebuie să plătiti". Ok, atunci ne vom vedea la Tribunalul Bucureşti. Prefer să dau banii la avocat decât să dau primăriei degeaba", a declarat Alexandru Baicu, locuitor al Sectorului 4.

În situaţia lui sunt alţi 400 de proprietari de firme.

În Sectorul 4 al Capitalei, tariful de salubritate s-a scumpit de anul acesta atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice. Locuitorii sunt obligaţi să încheie un contract cu firma de salubritate. În caz contrar vor fi penalizaţi şi vor achita de 3 ori taxa pe gunoi.

Tarif salubrizare

2025

persoană fizică - 21,4 lei/lună

persoană juridică = 331 lei/lună

2026

persoană fizică - 25,6 lei/lună

persoană juridică - 401,7 lei/lună

Unele asociaţii de locatari au sume mari de plată, chiar dacă au contract.

"160 de apartamente, 305 locatari. 8.300, 83 de milioane. 25,50 de lei de persoană. Dacă nu îl alegem selectiv o să plătim 50 si ceva de lei de persoană. Mi se pare foarte scump. S-a dublat. E o problemă cu firma de salubritate că ar trebui să fie concurenţă, să alegem din două firme, 3 firme", a declarat Florin Văduva, preşedinte de bloc.

La fel se întâmplă şi în Sectorul 2 unde persoanele fizice care nu au încheiat un contract cu firma de salubrizare plătesc 76 de lei pe lună iar firmele - peste 1.400 de lei pe lună.

În plus, riscă amenzi cuprinse între 1.000 şi 3.000 de lei.

În Sectorul 1 locuitorii nu sunt taxaţi pentru serviciul de salubritate în timp ce în Sectorul 3 serviciul este subvenţionat de primărie în proporţie de 99%. Anul acesta, în sectoarele 5 şi 6 tarifele pentru gunoi au rămas neschimbate.

