După ce Ministrul Culturii ne-a lămurit cum stă treaba cu interesul naţional, acum Ministrul Educaţiei ne dă o mostră de dezinteres pentru şcoala şi viitorul României. În timp ce o elevă îi vorbea despre problemele din sistem, Mihai Dimian era absorbit pur şi simplu de ce se întâmpla pe telefonul lui mobil.

Tehnologia a cucerit educaţia românească, din păcate e vorba doar de domnul ministru. Nu ştim dacă primise rezultatele de la evaluarea naţională, numărul analfabeţilor funcţionali sau al şcolilor cu toaletă în curte din România.

Cert este că Mihai Dimian a rămas conectat la ecran, chiar şi când eleva, cu lacrimi în ochi, îşi spunea nemulţumirile despre sistemul pe care ministrul îl conduce. Până la această oră, Mihai Dimian nu a oferit un punct de vedere.

