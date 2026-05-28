Sute de elevi de la Colegiul Caragiale din Capitală au tras astăzi cortina peste anii de liceu. Festivitatea de absolvire a venit cu lacrimi, îmbrățișări și promisiuni că legăturile rămân chiar și după ce se sting luminile clasei. Acum urmează examenul maturității. Iar după el, fiecare își deschide propriul drum. Unii rămân în țară, alții sunt admişi deja la universități din Europa şi Statele Unite.

De la ora nouă dimineața, peste 300 de elevi din 10 clase de a XII-a au pornit spre liceul în care au crescut. Îmbrăcați în costume inspirate de Oscaruri, de anii '50 sau de atmosfera tropicală hawaiană, absolvenții au transformat strada într-o adevărată paradă a emoțiilor.

Baloane eliberate spre cer, cântece cântate din mers și, pentru unii, porumbei lansați ca semn al libertății și al unui nou început.

"A fost un liceu minunat. Am învăţat, am şi chiulit, dar a fost o experiență minunată de care sunt sigur că mă voi ajuta în continuare", a spus un absolvent.

Ajunși în curtea liceului, ultimul salut oficial a început cu imnul liceului.

Ce le va lipsi cel mai mult după liceu

"A fost o generație care a fost un pic târâtă de cei 2 ani în COVID și asta se vede și în nivelul de emotivitate în raport cu acest eveniment. Bogăția asta uriașă care este vârsta din păcate și-o trăiesc într-o lume care nu este lumea pe care mi-ar fi plăcut mie să o fi moștenit de la noi", a declarat Andreia Bodea, directorul Colegiului Naţional Ion Luca Caragiale.

Reporter: Ce o să-ţi lipsească cel mai mult din liceu?

Elev 1: Oamenii. Mi-am făcut foarte mulţi prieteni în liceu şi o să-mi fie foarte dor de ei şi de toate momentele petrecute împreună.

Elev 2: Orice excursie. Acolo se întâmplă cele mai amuzante momente, cu toţi colegii, cu toţi prietenii.

Elev 3: Au fost nişte ani foarte frumoşi, la un liceul foarte mişto. M-am bucurat foarte mult şi de colegi şi de profesori.

Tot mai mulţi absolvenţi se pregătesc să plece din ţară

De pe margine, directoarea îi privea pe absolvenți părăsind curtea școlii și, simbolic, pregătindu-se să părăsească în curând și țara.

"Pleacă, pleacă ceva mai mulți. Da, previzibil de altfel. Pleacă din cauza contextului socio-economic din România, din cauza instabilității, din cauza lipsei de predictibilitate, din cauza ceea ce se întâmplă și în zona socialului, mai puțin din motive academice", a subliniat directoarea colegiului.

Anual, zeci de mii de tineri români pleacă la facultăți din străinătate, cei mai mulți spre Marea Britanie, Olanda, Italia sau Germania.

