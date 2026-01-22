Românii vor putea să își înființeze o firmă oriunde în Uniunea Europeană online, în cel mult două zile, după reguli identice în tot blocul comunitar. Ideea ar putea aduce și la noi în țară mai multe investiții străine.

Toate firmele înființate după acest model vor avea terminația EU Inc.

"Vor beneficia de același regim de capital peste tot în UE" a spus președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

"Dacă tot vorbim de o piață unică, hai să vorbim de o singură regulă în care îți deschizi o afacere, un cont bancar, creezi un contract de muncă, contabilitatea să fie similară" a declarat președintele IMM România, Florin Jianu.

Măsura ar putea aduce mii de firme în România, zeci de mii de locuri noi de muncă și investiții de sute de milioane de euro.

"Avem niște proceduri greoaie. Un investitor străin trebuie să facă cel puțin 2 drumuri până în România pentru a semna documente, pentru a lăsa împuterniciri și așa mai departe. Ceea ce nu este fezabil, din motive de timp" a spus consultantul de business Oana Ivan.

Businessurile românești se vor putea extinde mai uşor

Iar businessurile românești se vor putea extinde mai ușor peste granițe.

"În urmă cu 5 ani mi-am deschis o firmă de construcții. Am făcut o programare la finanțe în ziua când am vrut să-mi deschid firma. Am plătit taxa de deschidere de 370 euro. În jumătate de oră am ieșit afară cu firma gata făcută" a spus un antreprenor român din Portugalia, Mihai Vida.

"Ne-ar ajuta și la ceea ce înseamnă export al proiectelor, al business-urilor românești. Ne confruntăm cu niște obstacole. E dificil să înțelegi piața, dacă vrei să exporți în Spania, în Portugalia. Trebuie să mergi acolo, să înțelegi procedurile, să contractezi niște firme locale" a mai spus Oana Ivan.

"Prea multe companii sunt nevoite să caute în afara Europei pentru a crește și a se extinde – parțial pentru că se confruntă cu un nou set de reguli de fiecare dată când intră într-un alt stat membru" a mai declarat Ursula von der Leyen.

Când vor putea fi înfiinţate primele companii după model unic european

Primele companii după model unic european ar putea fi înființate în 2027.

"Sistemul de taxare poate rămâne același la nivelul UE. Diferit de la un stat la altul. Un obiectiv comun ar trebui să fie și alinierea acestui sistem de taxe și impozite" a spus Florin Jianu.

Proiectul urmează să fie negociat cu statele membre și cu Parlamentul European.

