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Video Donald Trump, nou schimb de replici dur cu presa: "Taci! Eşti un reporter fals şi difuzezi ştiri false"

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.08.2026, 08:41 | Modificat la 18.08.2026, 08:45

Donald Trump a revenit la unul dintre momentele care l-a făcut celebru: schimburile de replici tensionate cu jurnaliştii. S-a întâmplat la o conferinţă de presă ţinută aseară în Biroul Oval. 

O simplă întrebare pe tema reducerii exerciţiilor militare cu sud-coreenii a fost suficientă să declanşeze furia liderului de la Casa Albă. Trump a certat o pe jurnalistă după ce aceasta l-a presat să afirme dacă liderul nord-coreean Kim Jong Un a cerut o astfel de acţiune.

Reporter: Este adevărat că v-a cerut Kim Jong Un în mod special să le reduceţi (exerciţiile militare alături de Coreea de Sud - n.r.)? 

Donald Trump: Linişte, linişte, linişte. Eşti foarte lipsită de respect în faţa acestui tânăr. Linişte. Pentru cine lucrezi?

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Reporter: Lucrez la CNN.

Donald Trump: Ştiri false. 

Reporter: Voiam doar să revin asupra întrebării referitoare la Coreea de Sud.

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Donald Trump: Eşti o persoană gălăgioasă şi agitată. Taci, taci, taci! Eşti un reporter fals şi difuzezi ştiri false. 

Redactia Observator
Redactia Observator
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