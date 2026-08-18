O manevră pe care poliţiştii o utilizează rar creează confuzie printre şoferi. Acţiunea Poliţiei are scopuri clare de prevenţie, dar prea puţini dintre conducătorii auto o cunosc şi drept urmare nu ştiu cum să reacţioneze.

De ce merge Poliţia între benzi, pe autostradă? Puţini şoferi cunosc motivul, unul chiar a vrut să sune la 112 - Captura Facebook

Un astfel de incident s-a petrecut pe autostradă, iar clipul a fost postat pe contul de Facebook "Poliţiştii au umor". O autospecială, cu semnalele luminoase pornite, circula între benzi, şi făcea imposibilă orice fel de depăşire. Primul şofer care se afla în spatele ei a fost atât de revoltat de atitudinea poliţiştilor încât a vrut să sune la 112 să-i raporteze pe poliţişti superiorilor.

Manevra "Safety Car"

Deşi la prima vedere pare o manevră ciudată, acţiunea poliţiştilor are o explicaţie clară şi logică. Atunci când o autospecială circulă astfel pe o autostradă înseamnă că în faţă s-a produs un accident sau se execută lucrări şi traficul trebuie ţinut sub control. De asemenea, Poliţia mai are o astfel de abordare atunci când şoferii apasă prea tare acceleraţia pe autostradă şi pentru a preveni caramboluri sau chiar accidente, poliţiştii ţin coloana în ritmul legal de autostradă.

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Iubitorii sporturilor cu motor cataloghează acest comportament drept manevra "Safety Car". În Formula 1, atunci când are loc un accident sau un incident pe pistă, o maşină a organizatorilor intră pe circuit. Piloţii monoposturilor de F1 circulă în spatele ei, cu viteze reduse, fiindu-le strict interzis s-o depăşească. Abia după retragerea safety car-ului, monoposturile de F1 pot rula în regim de cursă.

În termeni de specialitate, poliţiştii numesc manevra drept "filtru dinamic" sau "blocaj rulant". "Într-adevăr, dacă vedeți o mașină de poliție care circulă între benzi sau șerpuiește controlat, aplică o tehnică de calmare și reducere a vitezei numită 'filtru dinamic' sau blocaj rulant (rolling roadblock)", spune oamenii legii.

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