Pe măsură ce vacanța de vară se apropie de final, copiii din Capitală profită de ultimele zile libere. Parcurile rămân pline chiar şi la lăsarea întunericului. Chiar dacă părinții încearcă, încet încet, să le modifice programul, astfel încât să nu mai stea treji până târziu, nu întodeauna le iese şi trebuie să mai facă şi compromisuri.

Deși mai sunt câteva săptămâni până când începe școala, parcurile din Capitală rămân pline, iar serile de vară îi găsesc pe cei mici la distracție.

În ultimele zile de vacanță, părinții profită de vremea bună și îi lasă pe cei mici să se bucure de joacă până mai târziu, înainte de revenirea la programul de școală.

Chiar dacă părinții încearcă să-i readucă pe copii la program, nu este întotdeauna ușor.

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"E un pic mai incomod că se trezesc mai târziu decât s-ar trezi la școală", susţine un părinte.

"Ne bucurăm de timpul petrecut cu ei pentru că după muncă vrem să ne implicăm în activitățile lor pentru că știm că va urma o perioadă cu multe restricții de program, așa că ne bucurăm acum cât se poate", a spus alt părinte.

Însă distracția de seară vine și cu beneficii pentru bugetul familiei. Cu toate că atracțiile pentru copii sunt mai puține, prețurile sunt mai mici decât în timpul zilei.

"Pentru ei, cred că în jur de 100 de lei, adică pentru o familie cu doi copii, și mă refer la ceva dulce, o vată de zahăr, o gogoașă", a spus un părinte.

"Câteodată nu cheltuim nimic, eu am și doi copii, câteodată ajungem și la 150, 200 de lei în serile în care suntem permisivi", a mărturisit alt părinte.

Copiii se vor reîntoarce în bănci pe 7 septembrie, atunci când începe anul școlar 2026-2027.