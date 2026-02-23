SUA opresc de marți taxele vamale ilegale. Şefii de companii au întrebat ChatGPT dacă îşi primesc banii înapoi

SUA opresc de marți colectarea tarifelor vamale impuse de Donald Trump pe baza legii privind puterile de urgenţă, la câteva zile după ce Curtea Supremă le-a declarat ilegale. Ca răspuns, președintele american a anunțat un alt tarif global de 15% pentru importuri. Între timp, în rândul companiilor americane domnește incertitudinea: directorii nu știu dacă își vor primi rapid banii înapoi sau dacă vor trebui să intre într-o lungă și costisitoare luptă juridică pentru a-i recupera.

Autoritățile vamale americane au anunțat luni că vor opri colectarea tarifelor impuse în baza Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA) începând de marți, la miezul nopții, la trei zile după ce Curtea Supremă a SUA le-a anulat, spunând că Donald Trump și-a depășit autoritatea invocând legea federală respectivă. Imediat, Trump a introdus o nouă taxă vamală globală de 15%, folosind o altă bază legală, pentru a înlocui taxele anulate de Curtea Supremă.

SUA opresc de marți colectarea tarifelor vamale ilegale

Mesajul autoritățile vamale nu conține informații despre posibile rambursări pentru importatori. Potrivit experților citați de Reuters, decizia Curții Supreme înseamnă că banii încasați din aceste taxe ar trebui returnați. Este vorba despre peste 175 de miliarde de dolari care au intrat la bugetul SUA din aceste tarife. Economiștii estimează că statul american încasa peste 500 de milioane de dolari pe zi din aceste taxe.

Articolul continuă după reclamă

În ultimele zile, în rândul companiilor americane a domnit incertitudinea, relatează WSJ. Directorii marilor companii s-au reunit urgent cu echipele lor pentru a face calcule, a analiza riscurile și a decide ce pași urmează. Nu le este clar dacă tarifele vor fi rambursate, dacă noile taxe ar putea fi și mai costisitoare sau dacă pot merge mai departe fără a supăra nici administrația Trump, nici clienții care cer prețuri mai mici.

Confuzie și incertitudine în rândul şefilor de companii din SUA

După decizia de vineri, inițial a fost ușurare în rândul oamenilor de afaceri din SUA, dar foarte repede au urmat confuzia și incertitudinea. Companiile încearcă acum să înțeleagă ce urmează. Mulți directori și-au petrecut weekendul analizând documentele juridice și reacția președintelui pentru a înțelege situația.

De pildă, Mark Mintman, directorul companiei Kids2, un producător de articole pentru bebeluși din Atlanta, a aflat vestea în timp ce era în vacanță, în Florida. A introdus documentul de 170 de pagini în ChatGPT pentru un rezumat rapid. "Reacția mea emoțională este moderată. O consider o mică victorie", a reacționat el.

Compania Kids2 crede că ar putea primi înapoi aproximativ 15 milioane de dolari din tarifele plătite. Dar, pentru că nu este sigură că va recupera rapid toți banii sau că procesul va fi simplu, compania a decis să "vândă" aproximativ jumătate din această sumă unui fond speculativ.

Asociațiile comerciale ale retailerilor și producătorilor de îmbrăcăminte speră ca firmele să poată recupera rapid miliarde de dolari, tarife plătite. Unele organizații au cerut un "proces simplu de rambursare". Camera de Comerț a SUA a declarat că rambursările rapide ar ajuta peste 200.000 de mici importatori.

Avocații avertizează însă că firmele ar putea fi nevoite să deschidă procese pentru a obține banii. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a spus că litigiile ar putea dura luni sau chiar ani, cu beneficii reduse pentru consumatori.

Patronul unui magazin de rochii de mireasă din Pennsylvania se întreabă dacă clienții vor cere bani înapoi, după ce prețurile au crescut cu 8%-14% din cauza tarifelor. "Primul meu gând a fost: Doamne, toți clienții vor cere rambursări", a reacționat el, spunând că se teme că furnizorii nu îi vor returna sumele plătite.

Marile companii şi "camerele de război" pentru scenarii

Marile companii au creat adevărate "camere de război" pentru a analiza impactul politicilor comerciale și a modela scenarii. De exemplu, tarifele de 15%-20% pe tonul importat au crescut costurile companiei Chicken of the Sea cu peste 10 milioane de dolari, forțând-o să reducă producția într-o fabrică din Georgia. Acum firma analizează dacă poate relansa activitatea. Pentru altele însă, decizia vine prea târziu. Nils Skiwear, o companie de îmbrăcăminte din California, a decis anul trecut să nu mai lanseze colecția 2026-2027 din cauza costurilor.

Compania a absorbit majorarea tarifelor anul trecut, suferind pierderi. Transferarea costurilor către clienți ar fi adăugat alți 200 de dolari la prețul unei geci de 400-600 de dolari. "Dacă am fi știut că vom primi bani înapoi, poate am fi continuat. Dar este prea târziu", a spus directorul.

Trump acuză Curtea Supremă a SUA că favorizează China

Trump a acuzat luni cea mai înaltă instanţă din Statele Unite că favorizează China prin această decizie. "Următorul lucru care se va întâmpla este că ei (judecătorii Curţii Supreme) vor lua o decizie în favoarea Chinei şi a altor ţări", a afirmat preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

"Curtea supremă (voi folosi litere mici pentru un moment, din pură lipsă de respect!) a Statelor Unite mi-a dat accidental şi fără să vrea mie, preşedintelui Statelor Unite, mult mai multă putere şi forţă decât aveam înainte de decizia lor ridicolă, stupidă şi foarte controversată la nivel internaţional", a afirmat el, denunţând hotărârea care a anulat o mare parte din taxele sale vamale.

"Curtea supremă va găsi o modalitate de a trage concluzia greşită, una care va face din nou China şi alte naţiuni fericite şi bogate", a adăugat el. În pofida deciziei Curţii Supreme, "îmi pot folosi puterile pentru a face lucruri absolut 'teribile' ţărilor străine, în special celor care ne-au exploatat timp de multe decenii", a susţinut Donald Trump.

"Curtea noastră supremă incompetentă a făcut o treabă excelentă pentru persoanele greşite şi, pentru asta, ar trebui să-i fie ruşine", a afirmat el luni, fără a-i critica însă pe cei trei judecători conservatori minoritari, "Cei Trei Mari", care nu i-au invalidat tarifele vamale. "Lăsaţi curtea noastră supremă să ia decizii proaste şi dăunătoare viitorului Naţiunii noastre; eu am o treabă de făcut", a încheiat el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei A început Postul Paştelui. Îl ţineţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰