Austeritatea se simte şi pe masa de sărbători! Românii au cumpărat tot ce au avut nevoie pentru Paştele Catolic, dar şi pentru Florii. Însă, au plecat cu plasele mult mai goale faţă de anii trecuţi, din cauza scumpirilor. Şi nu vorbim doar de creşeterea taxelor, impozitelor sau a preţurilor la carburanţi. Roşiile româneşti, pe care le aşteptam cu nerăbdare, au ajuns să coste şi 70 de lei kilogramul.

Încă de la primele ore ale dimineţii, craiovenii au luat cu asalt pieţele pentru cumpărăturile de Paşte şi Florii.

"O să fac cozonac, o friptură şi mai mult fructe, legume".

"Ouă şi o să cumpărăm şi miel. Şi... verdeaţă. Asta facem de Paşte. Vopsim ouă, facem cozonaci".

"Miel, burtă de vită. Că asta le place copiilor, pentru ei mai mult", spun oamenii.

Scumpirile din ultima vreme sunt vizibile şi în pieţe. Un ou se vinde cu doi lei, castraveţii româneşti se vând cu 20-30 de lei kilogramul, iar pentru roşii putem plăti chiar şi 70 de lei.

"Un pic mai scumpe, dar având în vedere că s-au mărit toate...E cam rău că au tăiat la pensii, ştiţi?"

"Cred că un pic mai mari. Un pic mai mari, da. Cred că cu 30-40% sunt mai mari".

"Nu sunt mari preţurile în piaţă. Veniturile noastre sunt mici", spun oamenii.

Şi pentru că trebuie să-şi calculeze fiecare leu în parte, românii sunt nevoiţi să strângă cureaua, chiar dacă vorbim de sărbători.

Costul coşului de cumpărături pentru masa de Paşte a crescut considerabil în ultimii ani. Mulţi români aşteaptă până în ultima zi să facă cumpărături, în speranţa că vor prinde reduceri.

