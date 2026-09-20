Salariile românilor cresc doar pe hârtie. Inflaţia scade puterea de cumpărare şi anulează orice majorare a lefurilor. Un nou studiu arată şi că Bucureşti conduce topul celor mai bine plătite locuri de muncă: majoritatea în IT, în sectorul juridic sau în industria farmaceutică. Diferenţele de salarizare sunt chiar uriaşe faţă de restul ţării.

Salariul mediu din Capitală este cu aproape 50% mai mare față de celelalte regiuni ale țării.

Cei care lucrează în IT sunt în continuare cei mai câștigați. Mediana netă - adică salariul angajatului de mijloc - ajunge la aproape 12 mii de lei pe lună, de două ori față de media națională. Topul este completat de sectorul juridic și farmaceutic, la egalitate. Salariile de mijloc sunt aici de 11 mii de lei. Urmează angajații din domeniul vânzărilor. Și aici câștigurile trec de 10 mii de lei pe lună. Dacă ne uităm la coada clasamentului, cele mai mici salarii sunt în retail: 4.700 de lei pe lună. Sunt diferențe uriașe dacă ne uităm și la zonele unde oamenii câștigă cel mai mult. București conduce detașat clasamentul. În Capitală, salariul mediu net este de peste 7.000 de lei. Urmează apoi Cluj, cu 6.600 de lei și Timiș, cu puțin peste 6 mii de lei. Cele mai mici salarii sunt în Hunedoara, cu o medie de doar 4.100 de lei.

"Bucureștiul nu plătește mai mult pentru aceeași muncă. Bucureștiul concentrează munca cea mai bine plătită. IT, zona de corporate, de management. Competiția pe talent e și mai dură și practic aceiași angajatori se bat pe aceiași specialiști rari", a explicat Georgiana Brudaru, manager recrutare.

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Iar pretențiile angajaților sunt la fel de mari. În 2025, au solicitat în medie un salariu de 7.000 de lei pe lună net, în timp ce companiile au oferit puțin peste 5.000 de lei. O diferență de 30% între cerere și ofertă.

Nu e de mirare că aproximativ 60% dintre români resimt o presiune financiară la finalul fiecărei luni.

"Tot timpul am cerut mai mult, că niciodată nu am fost mulțumit și mi s-a spus 'nu se poate, ăsta e bugetul' și am fost nevoit tot timpul să accept. Având în vedere și experiența pe care o am în domeniu, clar aș merita mai mult", a spus un angajat.

În curând, salariile angajaților dintr-o companie nu vor mai fi subiect tabu. O directivă europeană urmărește să elimine diferențele salariale dintre angajații aflați pe același post. În acest sens, un proiect de lege așteaptă să fie votat de Senat.

"Majoritatea companiilor trebuie să înceapă urgent să lucreze la auditarea salariilor din intern pentru a observa diferențele salariale de gen. Nu trebuie să depășească 5% la nivel de categorie de rol. De asemenea, trebuie să-și seteze criterii obiective pentru majorările salariale și să-și pregătească managementul pentru a ține acele discuții cu oamenii din companie în momentul în care anumite inechități salariale vor ieși, fără doar și poate, la iveală", a precizat Georgiana Brudaru.

"Mi se pare o idee bună pentru transparență, pentru că am văzut diverse companii unde aceeași poziție are o diferență foarte mare salarială", susţine un angajat.

"Unii colegi muncesc mai mult sau mai puțin și poate vrei să știi dacă într-adevăr munca pe care o faci e compensată corespunzător", a spus alt angajat.

Specialiștii în domeniu spun că o astfel de măsură ar putea să scadă veniturile anumitor categorii de angajați.