În fiecare zi ne plângem că ne e tot mai greu să umplem coşul de cumpărături, deși cheltuim ceva mai mult decât anul trecut. De cealaltă parte, și statul se plânge că bugetul e tot mai sărac. Totuşi, datele publicate de INS par să ne contrazică. Salariul mediu lunar brut a crescut cu aproape 15 procente în 2024 faţă de anul precedent.

Greu de cuantificat cât de mult au simțit românii creșterea salariilor în ultimul an, însă statisticile oficiale arată o majorare semnificativă. În 2024, costul mediu lunar per salariat a fost de 8.439 de lei brut, cu 1.019 lei mai mult decât în 2023. La nivel net, media a ajuns la 4.959 de lei, adică o creștere de 504 lei. Concret, vorbim despre o majorare de 14,4% pe brut și de 12,4% pe net față de anul anterior.

Diferențe mari între domenii și categorii de angajați

Discrepanțele salariale rămân evidente. Angajații din IT și comunicații câștigă, în medie, cu 90% mai mult decât media națională, în timp ce în sectorul energetic veniturile sunt cu aproape 60% peste medie. Nici administrația publică nu stă rău: salariile sunt cu 45% mai mari decât media lunară.

La polul opus, angajații din HORECA rămân printre cel mai prost plătiți, cu venituri cu 40% sub medie. Nici agenții imobiliari nu au stat mai bine, salariile lor fiind cu 25% sub nivelul mediu. Diferențele de gen persistă: femeile au câștigat, în medie, cu 5,4% mai puțin decât bărbații.

Un alt aspect pozitiv ține de numărul total al angajaților. În 2024, aproape 5,5 milioane de persoane erau salariate, cu circa 90.000 mai mult decât în 2023, fapt ce aduce un plus și la încasările bugetare din taxe și impozite.

