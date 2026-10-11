Satul în care o casă, cu teren de 1.000 mp, se dă cu 15.000 €. E la 15 km de o staţiune populară

Viața la oraș nu mai pare atât de atractivă pentru cei care își doresc liniște, aer curat și mai mult spațiu. Tot mai mulți se uită spre casele de la țară, unde pot găsi un refugiu departe de agitația urbană, uneori la prețul unui apartament.

O casă tradițională din satul Josanica din Serbia, aflat la aproximativ 15 kilometri de stațiunea Sokobanja, din Serbia, este scoasă la vânzare pentru 15.000 de euro.

Locuința are o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați și este împărțită în trei încăperi. Pentru că nu a mai fost locuită de ani buni, casa are nevoie de renovare, însă proprietatea vine cu un teren generos, de 1.050 mp și un peisaj care te face să uiţi de griji.

Imobilul se află pe o stradă laterală, într-o zonă liniștită. Casa este racordată la rețeaua locală de apă, în timp ce alimentarea cu energie electrică este momentan deconectată, dar poate fi reactivată.

Articolul continuă după reclamă

Pe teren se găsește și un mic foișor tradițional. Un alt avantaj este un izvor cu apă potabilă, aflat la aproximativ 50 de metri de proprietate, chiar lângă drum, scrie Blic.

Satul are și izvoare cu proprietăți terapeutice

Josanica este cunoscută pentru izvoarele sale cu apă minerală și pentru nămolul cu proprietăți terapeutice. În apropiere se află o mică stațiune balneară, care ar putea atrage inclusiv persoanele interesate de relaxare și tratamente naturale.