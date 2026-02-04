Concedieri. voluntare la Dacia. Producătorul român de maşini vrea să trimită acasă sute de angajaţi, iar cei care aleg să plece pot primi chiar şi peste 40.000 de euro, în funcţie de experienţă.

Angajaţii Dacia au fost anunţaţi la începutul acestui an că în loc de trei ture, cum lucrau până acum, vor lucra în două schimburi şi jumătate. Pe lângă procesul de robotizare care are un impact semnificativ în reducerea resursei umane, scăderea producţiei cu 14%, potrivit informaţiilor Observator, a influenţat în acest an semnificativ activitatea în uzină.

În loc de 1.400 de maşini pe zi, în uzină se mai produc doar 1.200. Aşadar o scădere a producţiei care vine din creşterea costurilor şi din scăderea vânzărilor. Sunt motivele pentru care Dacia lansează această campanie de disponibilizări voluntare din martie.

900 de angajați vor pleca

Articolul continuă după reclamă

Mai exact, salariile compensatorii vor fi acordate în funcţie de vechimea în uzină. Astfel, cei mai mulţi bani vor ajunge la angajaţii care lucrează de peste 16 ani la Dacia. Pe lângă salariul la zi, aceştia vor încasa, 210.000 de lei, adică peste 40.000 de euro. Aproape 50 de mii de euro vor primi şi persoanele cu boli profesionale

Restul angajaţilor vor fi recompensați cu sume cuprinse între 25.000 de lei şi 167 de mii de lei net - în funcție de experiența în uzină. Deși ținta este de până la 900 de persoane, directorul general Dacia spune că nu orice solicitare de plecare va fi aprobată.

Sectorul auto înseamnă 13% din produsul intern brut al României, de aceea orice se întâmpla cu el ne influențeaza pe noi toți.

Greta Neagu Like

Întrebarea zilei Reparaţi sau înlocuiţi electrocasnicele care se strică? Repar Înlocuiesc

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰