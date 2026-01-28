Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
Se schimbă casierului central din cadrul Băncii Naționale a României. Începând cu 1 februarie, Mugur Tolici va prelua funcția de director, înlocuindu-l pe Ion Nițu, care a condus direcția timp de aproape 27 de ani. Pe bancnotele emise de acum înainte, alături de semnătura guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, va apărea una nouă, cea a lui Mugur Tolici.
Înlocuirea casierului central al BNR aduce o schimbare istorică pentru bancnote. Începând cu emisiunile viitoare, pe bancnotele nou tipărite va apărea semnătura lui Mugur Tolici, noul director al Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie, în locul celei a lui Ion Nițu, care a ocupat această funcție timp din 1999 şi care s-a pensionat. Semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central sunt elemente de siguranță și fac parte din designul oficial al bancnotelor.
Ce se întâmplă cu bancnotele româneşti
Pentru populație, această modificare nu afectează valabilitatea bancnotelor deja aflate în circulație. Bancnotele cu semnătura noului casier vor fi introduse treptat, pe măsură ce BNR emite noi serii, în funcție de uzură și cererea din economie. Tranziția se va face în mod natural, fără retragerea forțată a bancnotelor vechi. În general, masa monetară aflată în circulație, estimată la 60-70 de miliarde de lei, este înlocuită complet într-un interval de 3 până la 7 ani.
Anunţul BNR, despre Mugur Tolici
Începând cu data de 1 februarie 2026, Mugur Tolici (56 de ani) va prelua funcția de director al Direcției emisiune, tezaur și casierie din cadrul Băncii Naționale a României. În prezent director la Direcția resurse umane, Mugur Tolici preia atribuțiile de la Ion Nițu, care a condus DETC din anul 1999, a anunțat, miercuri, banca centrală, într-un comunicat.
"Preluarea conducerii Direcției emisiune, tezaur și casierie reprezintă o responsabilitate pe care mi-o asum cu profesionalism și respect, așa cum mi-am îndeplinit toate rolurile profesionale în cei peste 30 de ani de activitate în Banca Națională", a declarat Mugur Tolici.
Cine este Mugur Tolici
Mugur Tolici și-a început cariera în cadrul băncii centrale în anul 1994 și a condus câteva direcții din structura instituției înainte să devină director de resurse umane, în noiembrie 2009. Astfel, el a fost director al Direcției de politică monetară timp de un an până în 1999, consilier al viceguvernatorului BNR Cristian Popa în perioada 2000-2004 și apoi director de cabinet al guvernatorului Mugur Isărescu din decembrie 2004 până în martie 2008. Ulterior, acesta a ocupat postul de director adjunct al DETC timp de aproape doi ani.
În intervalul 2018 - 2019, Mugur Tolici a îndeplinit funcția de reprezentant al României la Fondul Monetar Internațional (FMI). Mugur Tolici este absolvent al specializării Finanțe-Bănci în cadrul Academiei de Studii Economice (1993), unde, în 2010, a obținut și diploma de doctor în economie. În 1998, el a urmat cursurile unui program în domeniul afacerilor internaționale la Georgetown University (SUA).
Pentru prima dată în ultimii 25 de ani, a doua semnătură de pe bancnotele României va fi una nouă
Cristian Popa, preşedinte al Comisiei de numismatică şi membru al Consiliului de Administraţie al băncii centrale, a explicat într-o postare pe LinkedIn că bancnotele aflate în circulaţie în România vor avea o nouă semnătură începând cu anul 2026, pentru prima dată în ultimii 25 de ani, ca urmare a numirii unui nou casier central al Băncii Naţionale a României.
"Se schimbă banii în România. Nu cu mult, dar se schimbă: pentru prima dată în ultimii 25 de ani, a doua semnătură de pe bancnotele României va fi una nouă. Noul casier central al BNR va fi domnul Mugur Tolici, unul dintre veteranii băncii. Noile bancnote vor circula, desigur, în paralel cu cele aflate deja în uz. Începând cu 1 februarie 2026, Mugur Tolici (56 de ani) va prelua funcţia de director al Direcţiei Emisiune, Tezaur şi Casierie (DETC) din cadrul Băncii Naţionale a României. În prezent director al Direcţiei Resurse Umane, acesta preia atribuţiile de la domnul Ion Niţu, care a condus DETC începând cu anul 1999. Nu doar că este unul dintre directorii cu experienţă internaţională ai băncii, coordonând până acum o direcţie importantă, dar Mugur Tolici este şi un manager foarte bun, muncitor şi proactiv. Iar, ca bonus pentru colecţionarii de bancnote, are şi o semnătură frumoasă. Vom colabora în continuare, chiar mai îndeaproape, pentru dezvoltarea activităţii numismatice a BNR şi nu numai. Îi urez mult succes în noul rol şi îi mulţumesc predecesorului său, domnul Ion Niţu, pentru contribuţia adusă la buna funcţionare a BNR într-un domeniu esenţial pentru orice bancă centrală: emisiunea monetară", a scris Cristian Popa.
El a anunţat la începutul lunii decembrie schimbarea casierului central, menţionând atunci că este o persoană care are o semnătură frumoasă. "Cât priveşte numismatica BNR, am schimbat treapta de viteză, am reluat emisiunea de coli după 20 de ani. BNR a mai emis coli de colecţionare, 4 în anii 2000, a 5-a a venit anul trecut, a 6-a a venit anul acesta. Am lansat prima monedă colorată din istoria monetară a României. Nu mai existau monede colorate. Un real succes, aş putea spune. Încă trebuie să suplimentăm comenzile la Monetăria Statului, pentru că există cerere destul de mare. Pentru prima dată implicăm colecţionarii în deciziile pe care le luăm. Eu am preluat această comisie de la domnul Stoenescu, un om de cultură, un om foarte dedicat numismatic, şi caut, sunt nişte pantofi mari pe care trebuie să îi umplu, dar caut să deschid subiectul şi către colecţionari, către colegii noştri. Vom mai schimba o dată treapta de viteză. I-am anunţat pe colecţionari că vom avea un casier nou, central nou, la BNR. Am ales pe cineva cu semnătură frumoasă. E o cerinţă foarte importantă să aibă semnătura frumoasă, pentru că semnează banii. Suntem la un punct de cotitura, aş spune, când vine vorba de numismatică", a declarat Cristian Popa, la evenimentul CFA România dedicat performanţei: "Portofolii cu personalitate - de la Bursă la Galeria de Artă".
