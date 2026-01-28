Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR

Se schimbă casierului central din cadrul Băncii Naționale a României. Începând cu 1 februarie, Mugur Tolici va prelua funcția de director, înlocuindu-l pe Ion Nițu, care a condus direcția timp de aproape 27 de ani. Pe bancnotele emise de acum înainte, alături de semnătura guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, va apărea una nouă, cea a lui Mugur Tolici.

Înlocuirea casierului central al BNR aduce o schimbare istorică pentru bancnote. Începând cu emisiunile viitoare, pe bancnotele nou tipărite va apărea semnătura lui Mugur Tolici, noul director al Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie, în locul celei a lui Ion Nițu, care a ocupat această funcție timp din 1999 şi care s-a pensionat. Semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central sunt elemente de siguranță și fac parte din designul oficial al bancnotelor.

Ce se întâmplă cu bancnotele româneşti

Pentru populație, această modificare nu afectează valabilitatea bancnotelor deja aflate în circulație. Bancnotele cu semnătura noului casier vor fi introduse treptat, pe măsură ce BNR emite noi serii, în funcție de uzură și cererea din economie. Tranziția se va face în mod natural, fără retragerea forțată a bancnotelor vechi. În general, masa monetară aflată în circulație, estimată la 60-70 de miliarde de lei, este înlocuită complet într-un interval de 3 până la 7 ani.

Anunţul BNR, despre Mugur Tolici

Începând cu data de 1 februarie 2026, Mugur Tolici (56 de ani) va prelua funcția de director al Direcției emisiune, tezaur și casierie din cadrul Băncii Naționale a României.​​​ În prezent director la Direcția resurse umane, Mugur Tolici preia atribuțiile de la Ion Nițu, care a condus DETC din anul 1999, a anunțat, miercuri, banca centrală, într-un comunicat.

"Preluarea conducerii Direcției emisiune, tezaur și casierie reprezintă o responsabilitate pe care mi-o asum cu profesionalism și respect, așa cum mi-am îndeplinit toate rolurile profesionale în cei peste 30 de ani de activitate în Banca Națională", a declarat Mugur Tolici.

Cine este Mugur Tolici

Mugur Tolici și-a început cariera în cadrul băncii centrale în anul 1994 și a condus câteva direcții din structura instituției înainte să devină director de resurse umane, în noiembrie 2009. Astfel, el a fost director al Direcției de politică monetară timp de un an până în 1999, consilier al viceguvernatorului BNR Cristian Popa în perioada 2000-2004 și apoi director de cabinet al guvernatorului Mugur Isărescu din decembrie 2004 până în martie 2008. Ulterior, acesta a ocupat postul de director adjunct al DETC timp de aproape doi ani.

În intervalul 2018 - 2019, Mugur Tolici a îndeplinit funcția de reprezentant al României la Fondul Monetar Internațional (FMI). Mugur Tolici este absolvent al specializării Finanțe-Bănci în cadrul Academiei de Studii Economice (1993), unde, în 2010, a obținut și diploma de doctor în economie. În 1998, el a urmat cursurile unui program în domeniul afacerilor internaționale la Georgetown University (SUA).