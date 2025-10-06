Trei ore de muncă în intervalul 22 - 06 dimineața vă pot aduce, potrivit noilor modificări din codul muncii, fie un spor de un sfert de salariu, fie ore mai puține de muncă. Iar alegerea asta va fi a voastră de-acum încolo, nu va mai alege patronul pentru voi.

Angajatorii nu vor mai putea să impună beneficiile pe care le au salariaţii care muncesc noaptea. Angajaţii vor putea alege fie să primească un spor de 25% din salariul de bază, fie să li se reducă programul de lucru cu o oră faţă de durata normală, fără ca asta să ducă la scăderea salariului.

"Codul muncii prevede în mod explicit care este perioada în care se lucrează de noapte, respectiv 22 seara şi 6 dimineaţa. Nu trebuiesc depăşite aceste intervale orare. Nu poţi să depăşeşti mai mult de 8 ore pe zi, în medie", spune Camelia Grădinaru, avocat.

Iar bonusurile se dau dacă angajatul prestează cel puţin trei ore de muncă, în acest interval.

"Le dă voie să-şi aranjeze programul, astfel încât să poată să fie în avantajul lor. Dacă vorbim de tineri, aceştia au ziua liberă şi atunci pot merge la cursuri sau pot să aibă încă un alt job şi o altă sursă de venit. Dacă vorbim de cei care au copii un job de noapte le dă voie să-şi ducă copiii la şcoală, la diverse activităţi", spune Aida Chivu, specialist HR.

Companiile cu angajaţi pe ture de noapte au şi alte obligaţii

Trebuie să anunţe inspectoratul teritorial de muncă şi să ţină o evidenţă a muncii acestora. În plus:

"Trebuie să existe controale medicale, atât la începrea activităţii, cât şi pe parcursul derulării muncii, gratuite. Codul muncii prevede care sunt categoriile de angajaţi care nu sunt obligate să presteze muncă de noapte, cum ar fi minorii sau gravidele", spune Camelia Grădinaru, avocat.

"Lucrez la spitalul Colţea. Este destul de solicitant, mai ales că urgenţele sunt destul de obositoare, mai ales cele care vin prin smurd, ambulanţe. Ca orice serviciu de noapte, este obositor".

"Este dreptul fiecăruia să aleagă. Şi e bine să poată să aleagă fiecare ce i se potriveşte cel mai bine", spun oamenii.

În Uniunea Europeană, aproximativ 20 la sută dintre angajaţi fac muncă de noapte.

