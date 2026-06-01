Din cauza scumpirilor din ultima perioadă, tot mai mulți oameni sunt nevoiţi să revină la o practică veche: cumpărăturile "pe caiet". Astfel, în magazinele de cartier, în special din localităţile mici, vânzarea se face pe încredere, iar plata vine în ziua de salariu sau când oamenii primesc pensia.

Ne întoarcem încet în timp. Nu din nostalgie, ci din nevoie. Din nou se deschid caietele de datorie la magazin, iar numele oamenilor şi sumele pe care trebuie să le achite sunt înşiruite unul după altul. Trăiesc astfel de la lună la lună şi clenţii, şi micile afacerile.

"Te duci la magazin și îți cumperi ceva și nu-ți ajunge, vânzătoarea spune: îmi aduci banii când iei pensia. Şi te trece pe caiet. E o formă de ajutor".

"La sat dacă nu este caietul nu fac vânzare, mai ales magazinele mici. Astea mici au caietele pline".

"Ne ducem la magazin și luăm pe datorie și dăm banii luna care vine", spun oamenii.

Practica se bazează pe încrederea între proprietarii magazinelor şi localnici.

"Te mai înțelegi cu proprietarul, de la magazin. Mai cu vecinii, ce să facem este greu. Ne descurcăm, cu bătrânii cu pensia, ne ajutăm unul pe altul", spune un vânzător.

"ÎI mai scrii pe caiet, îi mai aștepți câteva zile, nu avem ce facem. Suntem într-un sat, satul este mic. Nu prea sunt bani, dar încercăm pe cât posibil, ce ține de noi să putem să-i ajutăm. Eu îl înțeleg pe omul ăla, vine dată viitoare și îi aduce, dar dacă tu nu ai venit și nu i-ai adus nu mai primești", spune o vânzătoare.

Cumpărăturile pe caiet sunt tot mai populare pe măsură ce preţurile cresc iar oamenii nu se mai ajung cu banii. Că să respecte legea comercianţii ar trebui să emită bon fiscal pe loc pentru tot ce vând, dar mulţi fac asta abia atunci când încasează banii.

"Treburile să fie lămurite clar, banii sunt fiscalizați, dar banii sunt fiscalizați cu întârziere. Practic magazinul încearcă să-și mențină nivelul de vânzări oferind un credit nu tocmai legal că nu există acte scrise în afară de acest banal caiet, nu există vreun angajament de plată, nu există vreo cerere de plată ca la sistemul bancar, nu există porpriri, nu există nimic", spune Feliciu Paraschiv, expert în retail.

Potrivit estimărilor, în jur de 5% din magazinele din România vând pe caiet.

