Scumpirile la RCA nu se mai opresc. ASF a anunţat o creștere de încă 12%, dar mulți șoferi plătesc polițe chiar și duble față de anul trecut. Iar istoricul fără accidente nu mai garantează un preț mic. Asigurătorii țin cont și de mașină: dacă marca sau modelul apare des în accidente, tariful crește pentru toţi şoferii.

ASF anunţă oficial o creștere de 12% a poliţelor RCA. Cu toate astea diferenţa între tariful de referinţă şi oferta pe care o primesc şoferii este uriaşă.

Un șofer din Prahova, de exemplu, are un tarif de referință de 1.100 de lei, dar a plătit dublu pentru poliţă - 2.100 de lei, cu 30% mai mult decât anul trecut. A fost trecut automat la risc ridicat, deși nu a avut niciun accident. Şi nu e un caz izolat.

"Dacă o anumită marcă, un anumit model sau o anumită categorie de autovehicule generează frecvent accidente sau daune mai costisitoare, acest lucru poate influența tarifele pentru întreaga categorie auto, chiar și pentru șoferii care nu au avut niciun incident. Se uită la marcă, model, motorizare, putere, destinația utilizării, vechimea, județul de înmatriculare, vârsta proprietarului și dacă este persoană fizică sau juridică", a declarat Marius Constantinescu, broker de asigurări.

Articolul continuă după reclamă

Un alt motiv invocat este scumpirea reparațiilor. Piesele auto costă mult mai mult decât anul trecut

"Astăzi, o bară care acum câțiva ani costa 400 de lei costă acum câteva mii de lei. Un far LED sau Matrix ajunge la mii de euro. O oglindă cu senzori și camere video costă cât o mașină second-hand mai veche", a explicat broker-ul.

Nemulţumiţi sunt si patronii service urilor auto.

"Ei spun că tarifele în service-uri sunt mari. Ok, dar viața are un cost. Ei vor tarife mai mici, au obținut tarife mai mici prin regia proprie. La mine în service nu am mărit ora de manoperă de trei ani. În perioada asta, de câte ori s-a mărit RCA?", a declarat Dan Barbu, preşedintele Patronatului Operatorilor de Service Auto.

Cum poliţele au ajuns la sume greu de suportat, tot mai mulţi tineri îşi trec maşinile pe numele părinţilor sau bunicilor. Alţii aleg o variantă riscantă: circulă fără RCA. Estimările arată că în jur de 3 din 10 şoferi nu au asigurare obligatorie.

Cei prinşi fără RCA riscă amenzi de până la 2.000 de lei şi pot rămâne fără plăcuţele de înmatriculare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰