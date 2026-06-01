România a intrat în a patra săptămână cu guvern interimar, dar în următoarele zile am putea avea, în sfârșit, o desemnare oficială a premierului. Surse Observator spun că Eugen Tomac rămâne favorit în acest moment, dar marea întrebare este dacă va reuși sau nu să adune o majoritate în Parlament.

Surse politice spun că preşedintele Nicuşor Dan ar putea anunţa mâine, 2 iunie, sau cel târziu miercuri premierul desemnat, iar favorit rămâne în continuare Eugen Tomac. Este europarlamenter, lider al partidului PMP, un partid care nu a intrat în Parlament şi, de asemenea, consilier onorific al lui Nicuşor Dan.

Peste 56% dintre români cred că singura soluţie ar fi declanşarea alegerilor anticipate

Dacă el va fi cel desemnat, va avea la dispoziţie 10 zile pentru a-şi forma cabinetul, pentru o prezenta un program de guvernare şi pentru a cere votul de încredere în Parlament. De altfel, aceasta este întrebarea esenţială. Dacă Eugen Tomac va fi doar un premier de sacrificiu care va fi respins la votul din Parlament sau dacă în cele din urmă va reuşi să-şi asigure o majoritate formată din partidele pro-europene?

Articolul continuă după reclamă

Sursele Observator spun că PSD ar fi dispus să voteze un guvern condus de Eugen Tomac, chiar dacă vorbim despre un guvern cu miniştri politici sau un guvern format în totalitate din miniştri tehnocraţi. Liberalii şi cei din USR, pe de altă parte, au spus foarte clar că nu vor intra într-un guvern susţinut de PSD şi nici nu vor vota un guvern tehnocrat.

Un sondaj Avangarde arată că românii nu sunt de acord cu ideea unui premier independent şi nu ar agreea nici varianta unui guvern tehnocrat. 53% dintre români spun că ar fi o idee proastă aceea a unui premier independent care să conducă o coaliţie a partidelor pro-europene, în timp ce doar 37% ar fi de acord cu varianta unui guvern tehnocrat. Peste 56% dintre români cred că singura soluţie pentru a depăşi criza politică ar fi declanşarea alegerilor anticipate.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰