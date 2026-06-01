Video Nicuşor Dan, aşteptat să anunţe marţi numele premierului desemnat. Cine are cele mai mari şanse

România a intrat în a patra săptămână cu guvern interimar, dar în următoarele zile am putea avea, în sfârșit, o desemnare oficială a premierului. Surse Observator spun că Eugen Tomac rămâne favorit în acest moment, dar marea întrebare este dacă va reuși sau nu să adune o majoritate în Parlament.

de Marius Gîrlaşiu

la 01.06.2026 , 19:40
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Surse politice spun că preşedintele Nicuşor Dan ar putea anunţa mâine, 2 iunie, sau cel târziu miercuri premierul desemnat, iar favorit rămâne în continuare Eugen Tomac. Este europarlamenter, lider al partidului PMP, un partid care nu a intrat în Parlament şi, de asemenea, consilier onorific al lui Nicuşor Dan.

Peste 56% dintre români cred că singura soluţie ar fi declanşarea alegerilor anticipate

Dacă el va fi cel desemnat, va avea la dispoziţie 10 zile pentru a-şi forma cabinetul, pentru o prezenta un program de guvernare şi pentru a cere votul de încredere în Parlament. De altfel, aceasta este întrebarea esenţială. Dacă Eugen Tomac va fi doar un premier de sacrificiu care va fi respins la votul din Parlament sau dacă în cele din urmă va reuşi să-şi asigure o majoritate formată din partidele pro-europene?

Articolul continuă după reclamă

Sursele Observator spun că PSD ar fi dispus să voteze un guvern condus de Eugen Tomac, chiar dacă vorbim despre un guvern cu miniştri politici sau un guvern format în totalitate din miniştri tehnocraţi. Liberalii şi cei din USR, pe de altă parte, au spus foarte clar că nu vor intra într-un guvern susţinut de PSD şi nici nu vor vota un guvern tehnocrat.

Un sondaj Avangarde arată că românii nu sunt de acord cu ideea unui premier independent şi nu ar agreea nici varianta unui guvern tehnocrat. 53% dintre români spun că ar fi o idee proastă aceea a unui premier independent care să conducă o coaliţie a partidelor pro-europene, în timp ce doar 37% ar fi de acord cu varianta unui guvern tehnocrat. Peste 56% dintre români cred că singura soluţie pentru a depăşi criza politică ar fi declanşarea alegerilor anticipate.

Marius Gîrlaşiu
Marius Gîrlaşiu Like

Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell.

nicusor dan eugen tomac guvern premier
Înapoi la Homepage
Cât valorează “Palatul” lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat “în secret”
Cât valorează &#8220;Palatul&#8221; lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat &#8220;în secret&#8221;
Cum arată iubita lui Gigi Burger. Revedere emoționantă la aeroport după eliminarea concurentului de la Survivor 2026
Cum arată iubita lui Gigi Burger. Revedere emoționantă la aeroport după eliminarea concurentului de la Survivor 2026
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Bărbatul care a renunțat la slujba de curier după ce a câștigat 6 milioane de euro la loterie s-a întors la fostul loc de muncă
Bărbatul care a renunțat la slujba de curier după ce a câștigat 6 milioane de euro la loterie s-a întors la fostul loc de muncă
Mama și fratele femeii ucise în Bacău, declarații tulburătoare! Cum au aflat de tragedie: ”A sărit la mine”
Mama și fratele femeii ucise în Bacău, declarații tulburătoare! Cum au aflat de tragedie: ”A sărit la mine”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că autorităţile române au gestionat bine incidentul cu drona de la Galaţi?
Observator » Ştiri politice » Nicuşor Dan, aşteptat să anunţe marţi numele premierului desemnat. Cine are cele mai mari şanse
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.