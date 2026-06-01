Până la bagajul de vacanţă mai avem o decizie importantă de luat: cu ce plecăm la drum? Maşina promite confort şi libertate, avionul - viteză, autocarul - preţuri mici, iar trenul -peisaje, dacă ai răbdare. În spatele fiecărei alegeri ar fi bine să fie un calcul atent: timp, bani şi nervi.

Avionul este varianta rapidă, dar şi cea mai scumpă. Majoritatea biletelor au fost rezervate vara aceasta spre Turcia, Grecia şi Spania. În plin sezon, o familie cu doi copii plăteşte peste 1.000 de euro doar pentru tichete de Antalya, fără locuri preferenţiale şi transport de la aeroport la hotel.

"Experiente greuţe, greu cu condusul, plictiseală, oboseală, cu avionul e cel mai bine. Cu copil mic e mai greu sa călătoreşti", spune un turist.

Mulţi români pleacă, însă, în vacanţă cu maşina, chiar dacă fac mai mult pe drum. Pentru o călătorie dus-întors Bucureşti - Bulgaria plătesc, însă, 450 de lei doar pentru combustibil, la care se adaugă taxele de drum. Spre Halkidiki, urcă la 1.000 de lei, iar până în Antalya trece de 2.500 de lei doar carburantul.

Pentru cei care merg în familii sau în grupuri pe distante scurte, spre litoralul bulgăresc sau spre Grecia masina rămâne varianta cu cele mai multe avantaje. Costul pentru combustibil si taxe se imparte iar surprizele la bagaje, transferuri si check in, dispar din ecuatie. Există însă si reversul drumului: de la o pană de cauciuc sau defectiune tehnica, pana la probleme la vama sau blocaje pe traseu.

Autocarul reprezintă varianta de mijloc: nici prea scump, dar nici rapid. Un bilet pentru Bulgaria sau Grecia costă de la 350 de lei în sus. Un drum Bucureşti - Thassos durează, însă, cel puţin 12 ore, iar cine pleacă din vestul ţării mai adaugă două, trei ore. Ofertele cu transport si cazare incluse au preţuri mai bune decât dacă le-ai plăti separat.

"Pachetele sunt Bulgaria, 250 de euro de persoană, Riviera Olimpului, 175 de euro de persoană şi nu în ultimul rând Halkidiki 265 de euro de persoană. Sunt oameni care nu zboară sau sunt oameni care vor să vadă mai mult pentru că, mergând cu autocarul, vezi mai mult până ajungi la destinaţie", spune Marius Berca, manager agenţie turism.

Trenul rămâne alegerea celor care nu se grăbesc

CFR reia de la mijlocul lunii cursele zilnice spre Sofia și Istanbul. Până în capitala Bulgariei, călătoria durează 10 ore, aproape dublu faţă de un drum cu maşina. Iar la Istanbul ajungi în 24 ore. Bucureştiul este legat şi de alte destinaţii europene.

De aici, din Gara de Nord, pleacă zilnic cel puţin cinci curse către destinaţii internaţionale precum Budapesta, Viena sau Varna. Preţul unui bilet pentru astfel de călătorii porneşte de la 150 de lei.

"Dacă ar fi condiţii de dormit şi condiţii de luat masa, cred că ar fi o experienţă interesantă, cred că putem să vedem şi multe peisaje"

"Mi-aş fi dorit să merg la Budapesta. Ca durată este puţin cam mult, dar daca mi-aş lua un prieten cred că ar trece timpul mai repede", spun călătorii.

Anul trecut, maşina a fost în topul preferinţelor pentru vacanţe, urmată de avion, tren şi autocar.

