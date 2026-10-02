Se deschide noul pod rutier dintre România și Ucraina, peste râul Tisa. Când se va putea circula

Noul pod rutier dintre România și Ucraina, care traversează râul Tisa din vecinătatea municipiului Sighetu Marmației, va fi deschis traficului rutier pe 8 octombrie, a declarat, vineri, președintele Consiliului Județean (CJ) Maramureș, Gabriel Zetea.

Se deschide noul pod rutier dintre România şi Ucraina, care traversează râul Tisa. Când se va putea circula - Sursa: Facebook/ Gabriel Zetea

"După multe amânări din cauze diverse noul pod rutier va deveni operațional din 8 octombrie, moment în care va avea loc deschiderea în prezența autorităților din România și Ucraina. Pentru a putea face traficul funcțional la data amintită au avut loc o serie de întâlniri și clarificări cu reprezentanți din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Transporturilor, Compania Națională de Investiții Rutiere și alte instituții care asigura activitatea în noul punct de legătură cu Ucraina", a spus Gabriel Zetea, scrie Agerpres.

Acesta a mai precizat că pentru a putea face operațional traficul rutier din și înspre Ucraina, Autoritatea Vamală și Poliției de Frontieră trebuia să aibă toate sistemele funcționale și personalul aferent.

Noul pod rutier peste râul Tisa dintre România și Ucraina va funcționa în paralel cu vechiul pod aflat în exploatare de la începutul anului 2000, situat la o distanță apreciabilă de noua construcție.

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Odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, traficul rutier pe vechiul pod din lemn și metal cu un singur sens de circulație și două alei pietonale a crescut simțitor. Pe parcursul acestui an, podul a intrat în proces de reparație, structura fiind afectată ca urmare a utilizării îndelungate.

Podul nou construit a costat peste 50 milioane euro și va conecta municipiul Sighetu Marmației de localitatea Bila Țerkva din Ucraina. Podul are o lungime de 268 de metri și a fost proiectat să reziste cel puțin 100 de ani.

Principalele caracteristici ale podului indică un drum nou de 1,2 km, construcția este formată din alte două poduri paralele, cu o distanță de 3 metri între ele - un pod pentru fiecare sens de circulație, cu o lungime totală de 268 metri, două benzi pe sens, trotuare, 5 poduri de desecare, o intersecție tip girație și un punct de frontieră.

Punctul de frontieră este format din 6 benzi pe sens, 2 benzi pentru autovehicule mici, 2 benzi transport marfă, o bandă pentru Corp Diplomatic și o bandă pentru transport persoane, 2 clădiri administrative pentru poliția de frontieră și vamă și 4 hale de control, dotate cu toate lucrările necesare pentru a respecta prevederile ghidului Schengen.