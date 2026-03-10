Preţul la carburanţi e în continuă creştere în România, după începutul războiului din Orientul Mijlociu. În condiţiile în care Strâmtoarea Ormuz e practic blocată, preţul petrolului e într-o continuă fluctuaţie.

- Motorina a sărit de 9 lei la unele benzinării din ţară - Arhivă

Preţul la motorină a sărit de 9 lei în unele benzinării din ţară. La o staţie Rompetrol de pe Autostrada A1, motorina se vinde cu 9,05 lei. Acelaşi preţ se regăseşte şi la o staţie Socar din Botoşani. La polul opus, cea mai ieftină motorină din România se vinde la o staţie Lukoil din Oneşti, acolo unde preţul cerut pentru un litru este de 8,57 lei.

În primele zile în care preţul carburanţilor a început să crească, OMV Petrom, liderul industriei, a fost compania care a dat tonul scumpirilor. În a treia zi consecutivă de scumpiri, OMV Petrom a operat modificări exclusiv la preţul motorinei.