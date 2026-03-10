Bullying-ul şi cyberbullying-ul au devenit realităţi ale zilelor noastre. Tot mai des auzim aceşti termeni, dar ce înseamnă ei cu adevărat? Ar trebui să ne îngrijoreze dacă aflăm că cineva este victima acestor fenomene? Invitată într-un interviu special la Observator 16, Mădălina Elena Roșu, psiholog, vorbeşte despre ce reprezintă fenomenele bullying-ului şi cyberbullying-ului, cum se diferenţiază acestea şi cum ar trebui abordate aceste probleme.

Teodora Tompea: Când nu mai este o glumă, hai să intrăm așa direct în temă, când nu mai este doar o simplă glumă între colegi, între adolescenți, între copii și când devine de fapt bullying sau cyberbullying, că ne referim în special la cyberbullying?

Mădălina Elena Roșu: Vorbim despre bullying atunci când acest comportament agresiv este intenționat și repetat. Nu este un conflict. Comportamentul ăsta intenționat se repetă, deci are o frecvență în timp și pentru că are o frecență în timp, îl va afecta pe copil în toate ariile vieții lui. Adică școlar, familial, în grupul de prieteni.

Teodora Tompea: Care ar fi semnalele de alarmă pe care ar trebui să nu le ignore? Mă refer aici la adulți, părinți sau profesori, pentru că sunt clar niște semne pe care unii dintre părinți le observă din timp sau nu. Echipa Observator a generat imagini cu inteligența artificială tocmai pentru a ilustra anumite situații din toată această zonă de cyberbullying sau bullying. Care ar fi cele mai importante trei semnale?

Articolul continuă după reclamă

Mădălina Elena Roșu: Dacă vorbim despre bullying-ul fizic, clar se văd niște semne pe corp, ale copilului. Poate a venit acasă după o situaţie în care a fost bătut și are hainele rupte, are niște bunuri distruse, cărți sau dispozitive electronice. Dacă vorbin despre partea emoţională de bullying, vedem că cei mici se retrag, încep să aibă niște tulburări alimentare, schimbări în alimentație, tulburări de somn. Poate avea niște coșmaruri inexplicabile. La nivel de comportament refuză să meargă la școală. Dacă abuzul a fost făcut în cadrul școlii. Se observă inclusiv în ceea ce privește performanța școlară. Nu mai performează în același fel pentru că și-a pierdut concentrarea odată ce a fost agresat fizic și emoțional. Poate să apară şi la copiii mici. Fac în pat, se trezesc de-a lungul nopții, sunt foarte speriați și, dacă vorbim pe termen lung, pot apărea cazuri de depresie, anxietate, atacuri de panică și chiar tendințe de suicid.

Teodora Tompea: Care e diferenţa şi cum am putea să diferențiem bullying-ul şi cyberbullying-ul? Un comentariu răutăcios înseamnă cyberbullying?

Mădălina Elena Roșu: Cyberbullying înseamnă că aceeași abordare a agresivității o întâlnim pe internet. Poate să fie vorba despre comentarii răutăcioase sau crearea unor profiluri false. Ei se joacă în rețele și atunci în rețea sunt jigniți, sunt marginalizați, sunt izolați de restul grupului. Dacă vorbim despre rețelele de socializare, pot să fie diverse filmulețe cu anumită tentă jignitoare. Tot ce înseamnă agresiune emoțională, verbală, încadrăm în repetată și intenționată, încadrăm în cyberbullying.

Teodora Tompea: Cum afectează sănătatea emoțională? Poate schimba personalitatea?

Mădălina Elena Roșu: Acum vorbim despre etapele dezvoltării umane. Dacă vorbim despre adolescență, unde se conturează personalitatea și unde copilul își caută identitatea, va avea un impact major. Asta pentru că, în cyberbullying, de exemplu adolescenții, când se joacă în comunități, ei caută să fie agreați pentru că au foarte mare nevoie de a se integra în grup, de a fi validaţi, de a fi plăcuți, de a fi integrați. Când sunt excluși, se creează acest sentiment de retragere, de izolare, un sentiment de invalidare a propriei persoane. Le scade stima de sine foarte mult și încrederea în forțele proprii.

Teodora Tompea: E bine să intervină adulții, părinții, profesorii? Într-un conflict de acest fel, într-un moment de cyberbullying sau bullying?

Mădălina Elena Roșu: Este benefic să se intervină, pentru că atunci, dacă vorbim despre victimă, aceasta nu se poate reclădi singură. Dacă prietenii sunt martorii unui asemenea incident, să raporteze, să-l susțină pe celălalt, părinții inclusiv să îi confirme copilului că nu e vina lui că se întâmpla asta. Adică răutăți în lumea asta vor fi tot timpul. Dar nu vorbim doar despre copii, ci bullying-ul poate să fie inclusiv la nivel de adult. În relațiile conjugale, la muncă sau oriunde. Și atunci este foarte important că oricine poate să observe niște semne, să intervină pentru a ajuta. Cu discuții simple, directe: văd că s-a întâmplat ceva cu tine, spune-mi cum ești. Nu este o greșeală că se întâmplă asta, nu este copilul o problemă, nu punem o etichetă, ci practic noi ca oameni ne vindecăm în comunitate și în susținere.

Teodora Tompea: Dacă se uită acum un copil, un adolescent la noi, care este victima unui bullying sau cyberbullying, ce mesaj i-ați transmite?

Mădălina Elena Roșu: Să fie curajos, să nu-i fie rușine. Pentru că rușinea ne omoară stima de sine și ne omoară imaginea noastră interioară.

Teodora Tompea: Ar trebui să îi abordăm,cu mai multă blândețe şi să-i înțelegem pe cei din jurul nostru și poate să ne gândim că nu știm povestea în totalitate. Atunci când vedem și în online, și în fața noastră un tânăr, un copil sau chiar un adult, să fim cu mai multă atenție față de cei din jur.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că profesorii au dreptate să refuze simulările? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰