Șeful ANAF liniștește românii: "Nu verificăm darurile de nuntă". Controalele vizează evaziunea din restaurante

Șeful ANAF a lămurit, marți, o controversă apărută în spațiul public: instituția nu va merge la nunți sau botezuri pentru a verifica mirii ori darurile de nuntă și nu își propune să strice petrecerile românilor. Declarația vine după valul de discuții despre controalele la saloanele de evenimente. În schimb, ANAF pregătește o aplicație inspirată din modelul Greciei, prin care fiecare român va putea verifica, direct de pe telefon, dacă bonul fiscal primit la restaurant, la cazare sau la alte servicii este fiscalizat corect.

Adrian Nicuşor Nica a fost întrebat, după audierea în comisia de buget-finanţe, ce face instituţia pentru a combate mica evaziune fiscal. "ANAF-ul are acţiuni constante în zona asta, cu structurile de antifraudă, pe care le-am făcut publice, cum este cazul pe care l-aţi mediatizat şi dumneavoastră cu saloanele de nunţi. Spun pe această cale că ANAF-ul nu îşi propune să verifice mirii, nu îşi propune să verifice darul de nuntă, nu îşi propune să strice nunţi şi petrecerile românilor", a spus preşedintele ANAF.

Ce vizează de fapt ANAF-ul

Nica a arătat că "ANAF-ul îşi propune să identifice beneficiarii acestor sume pe care orice tânăr le strânge cu sudoare şi cu ajutorul părinţilor, să-şi plătească nunta, ca cel care a încasat această sumă să o declare şi să o plătească".

"În ceea ce priveşte bonuri şi toate cele, avem o campanie în curs. Am constatat un fenomen destul de larg la nivelul restaurantelor, în sensul în care atunci când plăteşti cash, constaţi că nu ţi se dă bon fiscal, ţi se dă o notă de informare, plăteşti banii şi chelnerul repede pleacă cu nota. Solicit pe această cale tuturor românilor să prezinte aceste cazuri pe pagina ANAF. (..) În perioada următoare vom prezenta o aplicaţie pe modelul celei din Grecia, în care fiecare român poate să-şi verifice cu telefonul bonul fiscal, dacă e fiscalizat, dacă camera e fiscalizată. (..) Am fost la o terasă. Este o practică cu care m-am întâlnit şi eu, şi eu sunt cetăţean la României şi eu merg la restaurant şi am făcut acest test, chiar de când sunt preşedinte ANAF. Acum nu ştiu dacă o să mai pot mânca la vreun restaurant, că o să mă daţi dumneavoastră public, dar poate o să crească numărul de bonuri fiscal", a spus el.

Test personal al șefului ANAF

Şeful ANAF a arătat că nu a cerut bonul fiscal ci a aşteptat să vadă cum acţionează.

"Am făcut o poză şi am urcat-o pe site-ul pe care l-am făcut public, pe pagina ANAF, şi vă solicit să solicitaţi bon fiscal şi acolo unde vi se dă o notă şi nu bonul fiscal, să rugaţi chelnerul să meargă să vă aducă bon", a mai spus Nica. Preşedintele ANAF a mai spus că în ceea ce priveşte saloanele de nunti, sunt în monitorizare permanentă, în E-factura.

"Ne uităm la ce cumpără fiecare, dar nu vom strica nicio nuntă cu descinderile noastre acolo. Nici botezuri", a completat şeful ANAF.

