Cum a rămas o bătrână de 90 de ani fără economiile de o viaţă. Ţeparul a venit la ea acasă

Un bărbat din judeţul Constanța este suspectat că ar fi înşelat o bătrână de 90 de ani să îi dea suma de 41.000 de euro. Acesta a fost reţinut, anunţă Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, potrivit Agerpres.

O femeie de 90 de ani, din comuna Izvoru, județul Argeș, a fost înșelată prin metoda "accidentul" și a rămas fără 41.000 de euro. Suma reprezenta economiile fiicei sale și era ținută în locuința bătrânei.

Cum a fost păcălită bătrâna

în luna august, bătrâna a fost sunată pe telefonul fix de o persoană care a pretins că este medicul curant al fiicei sale. Sub pretextul că aceasta are nevoie urgentă de bani pentru achiziționarea unor aparate medicale, femeia a fost convinsă să ofere suma de bani.

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În aceeași seară, la locuința acesteia s-a prezentat un bărbat căruia i-a înmânat cei 41.000 de euro.

După mai multe cercetări, polițiștii au identificat un suspect, un bărbat de 32 de ani din comuna Valul lui Traian, județul Constanța. Acesta a fost depistat și reținut pentru 24 de ore, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.

Ce spun poliţiştii despre caz

"Din cercetări a reieşit că, în ziua de 03 august 2026, printr-un apel pe telefonul fix (...), persoana vătămată a fost indusă în eroare (...) de către o persoană care a pretins că ar fi medicul curant al fiicei sale, determinând-o să îi remită o sumă de bani lăsată de fiica sa la domiciliul acesteia, pentru achiziţionarea unor aparate medicale. În seara aceleiaşi zile, în jurul orei 20:00, la domiciliul persoanei vătămate s-a prezentat un bărbat, identificat în urma cercetărilor ca fiind un bărbat de 32 de ani, din comuna Valul lui Traian, judeţul Constanţa, căruia femeia de 90 de ani i-a remis suma de 41.000 de euro", se precizează într-un comunicat al IPJ Argeş.

Conform aceleiaşi surse, cu sprijinul poliţiştilor din judeţul Constanţa, suspectul a fost depistat marţi şi condus la audieri, în baza unui mandat de aducere.

Poliţiştii au dispus reţinerea bărbatului pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de miercuri să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Costeşti, cu propunere de dispunere a unei măsuri preventive.