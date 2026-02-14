Simbolul luxului clasic din New York a fost scos la vânzare. Preţul cerut

Simbolul luxului clasic newyorkez poate fi acum al oricui. După o renovare de 2 miliarde de dolari care a durat nu mai puţin de opt ani, Hotelul Waldorf Astoria din New York îşi caută cumpărător. Clădirea emblematică de pe Park Avenue a fost redeschisă în noiembrie şi a fost transformată dintr-un hotel cu 1.400 de camere într-un complex cu 375 de camere de hotel și 372 de reședințe.

Proprietarii chinezi ai celebrului hotel Waldorf Astoria New York se pregătesc să îl scoată la vânzare, la doar câteva luni după redeschiderea sa, potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal.

Clădirea emblematică de pe Park Avenue s-a redeschis în noiembrie, după o renovare care a durat opt ani. Lucrările au fost finalizate cu cinci ani întârziere și au depășit bugetul inițial cu peste 1 miliard de dolari.

Hotelul este administrat de lanțul Hilton Worldwide în baza unui contract pe 100 de ani. În 2014, Hilton a vândut proprietatea către Anbang Insurance Group pentru 1,95 miliarde de dolari, una dintre cele mai scumpe tranzacții hoteliere din istorie. Ulterior, grupul a investit încă 2 miliarde de dolari în renovare, ridicând investiția totală la peste 4 miliarde de dolari.

Potrivit informațiilor apărute în presă, proprietarul nu se așteaptă să își recupereze întreaga investiție în urma vânzării. Prețul estimat ar fi de peste 1 miliard de dolari, scrie Reuters.

