Cei care vor să se căsătorească anul acesta vor trebui să scoată mulţi bani din buzunare. Toate preţurile au crescut cu cel puţin 20 la sută faţă de anul trecut, de la meniu şi local, până la haine, servicii de foto-video şi entertainment.

Cel puțin 20.000 de euro costă în acest an să îți oficializezi relația. Vorbim de o nuntă medie cu aproximativ 100 de invitați. Potrivit specialiștilor din domeniu, anul acesta, prețurile au crescut cu 20-30% față de anul trecut. Pentru servicii suplimentare, care depășesc oferta standard a restaurantului, bugetul minim poate ajunge la 30-40 de mii de euro, chiar și în cazul unui eveniment restrâns.

Printre cele mai costisitoare elemente se numără ținutele și accesoriile, serviciile foto, video, muzica și divertismentul, precum și transportul. Într-o perioadă în care cheltuielile sunt atent calculate și mirii caută opțiuni în spatele entuziasmului, bugetul rămâne însă criteriul decisiv. Specialiștii spun că o nuntă în 2026 poate avea costuri foarte diferite.

Totul depinde și de numărul de invitați și de nivelul de personalizare dorit. Cifrele, așadar, pot părea copleșitoare la prima vedere, dar secretul unei nunți reușite nu stă neapărat în câți bani cheltuiți, ci în cum îi gestionați.

