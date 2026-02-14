Medalia olimpică este unul dintre cele mai râvnite premii pe care le poate primi un atlet. Dar la Jocurile Olimpice de iarnă din acest an de la Milano, medaliații sărbătoresc cu prudență.

"Săream de entuziasm și s-a rupt", a spus schioarea americană Breezy Johnson după ce a câștigat medalia de aur. Ea i-a avertizat pe ceilalți medaliați: "Nu săriți în ele".

Johnson este unul dintre mai mulții atlete care au raportat că medaliile lor s-au desprins de panglică și, într-un caz, s-au rupt în jumătate, relatează NPR.

Într-o conferință de presă de marți, purtătorul de cuvânt al comitetului de organizare olimpic, Luca Casassa, a declarat că este conștient de problemele existente cu unele medalii. El a adăugat că a fost identificată o soluție și i-a încurajat pe atleții cu medalii defecte să le returneze pentru reparații.

"Ca măsură de precauție, verificăm din nou toate medaliile pentru a ne asigura că bucuria atleților poate fi cu adevărat de 360 ​​de grade atunci când cuceresc ceva atât de prețios și atât de important", a spus Casassa.

Nu a specificat care a fost problema sau soluția.

Nu este prima dată când medaliile olimpice au trebuit înlocuite. După Jocurile Olimpice de vară din 2024 de la Paris, sportivii și-au exprimat îngrijorarea că premiile lor, care includeau și bucăți din Turnul Eiffel, se pătează și se corodează după jocuri.

Momentul exact în care medalia biatlonistului german Justus Strelow s-a desprins a fost surprins de cameră. Într-un videoclip care a devenit viral ulterior, coechipierii lui Strelow sunt văzuți aplaudând când se aude un zgomot metalic. Camera se mișcă spre Strelow, care își ridică medalia și încearcă să o atașeze din nou de panglică - ceea ce duce la o oprire stânjenitoare a sărbătorilor.

Într-un videoclip postat pe Instagram, Alysa Liu, o patinatoare artistică din echipa SUA, și-a etalat medalia fără panglică, alături de cuvintele: "Medalia mea nu are nevoie de panglică".

Deși majoritatea problemelor legate de medalii s-au limitat la probleme cu cureaua, schioarea suedeză de cross-country Ebba Andersson a declarat pentru postul de televiziune suedez SVT că medalia ei de argint s-a rupt în două când a căzut în zăpadă.

Medaliile din acest an seamănă cu două jumătăți care se unesc. Într-un videoclip, Raffaella Panie, directoarea de brand, identitate și aspect la Jocurile Olimpice de iarnă din acest an, a declarat că scopul este de a simboliza modul în care fiecare victorie este rezultatul atletului, precum și al echipei sale de familie, antrenori și formatori.

Reuters a relatat că medaliile aveau o clemă de siguranță, menită să se rupă atunci când este trasă cu forță pentru a preveni strangularea panglicii. Echipa de presă Milano-Cortina nu a răspuns la o solicitare prin e-mail de comentarii cu privire la funcția clemei medaliilor.

"Se pare că nu sunt toate metalele, ci doar unele dintre ele, ceea ce mă face să cred - doar speculez - că există un fel de eroare de fabricație", a declarat Doug McIndoe, redactor al The MCA Advisory, o revistă a Medal Collectors of America.

Potrivit lui McIndoe, atunci când metalele sunt turnate în matriță și se întăresc, acest lucru poate provoca contracția metalului.

"Este posibil ca deschiderea în care intră clema să fie puțin prea mare, doar câțiva milimetri sau mai puțin, și pur și simplu nu fixează corect clema", a spus el.

El a adăugat că este o întrebare veche cum să faci medaliile purtabile, explicând că găurirea unei găuri sau încorporarea uneia în designul unei matrițe pentru a trece o panglică prin ele erau metode nepopulare din punct de vedere istoric. Abia în anii 1960 medaliile olimpice au început să fie purtate la gâtul sportivilor.

"Încă din epoca romană, erau doar ceva ce țineai în mâini și de care te bucurai, iar multe dintre ele erau emise în cutii", a adăugat McIndoe.

Chiar și cu problemele de design, medaliile de aur și argint din acest an valorează cel mai mult din ultimul secol. Asta pentru că prețul acestor metale prețioase a crescut vertiginos în ultimul an. Mai mulți factori contribuie la prețurile record, dar un factor principal îl reprezintă tarifele impuse de președintele Trump, care cauzează incertitudine economică pe piețele din întreaga lume, potrivit expertului în metale prețioase Peter Krauth.

Deși fiecare medalie de aur conține doar aproximativ șase grame de aur pur (restul este din argint), Krauth estimează că valoarea lor actuală este de aproximativ 2.300 de dolari - dublul valorii lor din timpul Jocurilor Olimpice de vară din iulie 2024. O medalie de argint valorează în prezent aproximativ 1.400 de dolari - aproape de trei ori valoarea sa de acum doi ani, a spus el.

Krauth consideră că prețul aurului și argintului va continua să rămână ridicat în anii următori, chiar și până la Jocurile Olimpice de vară din 2028. Dar a menționat că adevărata valoare a medaliilor olimpice provine din realizările atletice din spatele lor.

"Valoarea sentimentală a unei medalii valorează mult mai mult decât metalul din medalie", a spus el.

