Şoferii din UE plătesc anual cu 55 mld. euro mai mult pe combustibili la preţul actual al petrolului. Analiză

Șoferii europeni ar putea plăti cu 220 de euro mai mult pe an pentru combustibil din cauza scumpirii petrolului provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, avertizează analiștii. În Marea Britanie, o estimare separată indică o creștere anuală de aproximativ 140 de lire sterline (162 de euro), scrie The Guardian.

Un preț al petrolului de 100 de dolari pe baril, nivel atins luni, ar însemna că șoferii din Uniunea Europeană ar plăti cu 55 de miliarde de euro mai mult într-un an. Aceasta echivalează cu aproximativ 220 de euro în plus pentru fiecare șofer, iar cei care conduc mai mult ar suporta creșteri și mai mari. Estimarea a fost realizată comparând datele din 2022, când invazia Rusiei în Ucraina a împins prețul petrolului la 100 de dolari pe baril, cu datele din perioada 2017-2019, scrie The Guardian.

În Marea Britanie, analiștii de la Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) estimează că petrolul care costă 100 de dolari pe baril ar însemna că șoferii britanici care parcurg peste 12.000 de kilometri pe an ar plăti cu aproximativ 140 de lire sterline (162 de euro) mai mult pe an pentru combustibil. Calculul acesta se bazează pe comparația cu prețurile carburanților de la începutul lunii martie, înainte ca SUA și Israelul să atace Iranul.

Maşinile electrice, lovite mai puţin de criza din Orientul Mijlociu

Mașinile electrice sunt deja mult mai ieftine de alimentat decât cele pe benzină sau motorină, iar scumpirea petrolului mărește și mai mult această diferență. În Marea Britanie, economia anuală era deja de 870 de lire (1.000 de euro), dar ar putea depăși 1.000 de lire pe an (1.158 de euro) dacă petrolul ajunge la 100 de dolari pe baril, potrivit ECIU.

Cele 7,7 milioane de mașini electrice aflate în prezent pe drumurile din UE reduc deja consumul de petrol. În cazul în care petrolul va ajunge să coste 100 de dolari pe baril, șoferii europeni de mașini electrice ar economisi aproximativ 40 de milioane de euro pe zi, estimează T&E.

Dependenţa UE de petrol pune presiune pe economie

"Dependența Europei de petrol creează o primă geopolitică ori de câte ori apare volatilitate globală. […] Acest lucru va continua să pună presiune pe gospodării și să afecteze economia Europei, dacă nu punem capăt structural dependenței de combustibili fosili importați. Donald Trump și prietenii săi din Rusia și Arabia Saudită au multă putere, dar un lucru pe care nu îl controlează este vântul și soarele. Europa trebuie să prioritizeze acum vehiculele electrice, pompele de căldură și energia regenerabilă", a declarat Antony Froggatt de la T&E.

Colin Walker, de la ECIU, a spus că situația amintește de scumpirea petrolului după invazia Rusiei în Ucraina.

Companiile petroliere profită de pe urma crizelor

Șocurile de preț ale petrolului sunt extrem de profitabile pentru companiile petroliere și statele producătoare. În 2022, când petrolul a ajuns la 100 de dolari pe baril, cele mai mari cinci companii petroliere listate, BP, Shell, TotalEnergies, Chevron și ExxonMobil, au obținut aproape 200 de miliarde de dolari profit. Industria petrolului și gazelor în ansamblu a generat aproximativ 1.000 de miliarde de dolari profit anual în fiecare an din ultimul jumătate de secol, și chiar mai mult în anii cu prețuri ridicate.

Reglementările europene privind taxarea profiturilor excepționale din energie au recuperat o parte din aceste câștiguri în 2022 și 2023, însă măsura a expirat. UE ar trebui să fie pregătită să o reintroducă rapid dacă prețurile energiei rămân ridicate pe termen lung.

Cei 55 de miliarde de euro în plus plătiți de șoferii din UE în 2022 ar fi fost și mai mari dacă guvernele europene nu ar fi renunțat la aproximativ 30 de miliarde de euro din taxele pe combustibil, o subvenție pentru combustibilii fosili plătită practic de contribuabili, susține T&E.

Numeroase politici verzi din Europa au fost slăbite în ultimii ani, politicienii de dreapta susținând că astfel se reduc costurile.

