Ameninţarea Iranului la nivel global: "Pregătiţi-vă ca petrolul să ajungă la 200 de dolari pe baril"

Un lider iranian a lansat o amenințare pentru întreaga lume. Pregătiți-vă pentru ca petrolul să ajungă la 200 de dolari pe baril, a spus liderul. Până acum, prețul a urcat până la cel mult 120 de dolari provocând numeroase efecte în întreaga lume.

Iranul a spus că SUA ar trebui să se "pregătească" pentru ca prețul petrolului să ajungă la 200 de dolari pe baril deoarece perturbă transportul maritim prin Golful Persic, conform Reuters.

Amenințarea care vizează întreaga lume a fost lansată de comandantul militar al Iranului. El a spus că prețurile nu pot fi controlate cu "măsuri artificiale". De asemenea, comandantul a subliniat faptul că nu va opri atacurile aeriene.

Războiul din Iran a provocat o creștere bruscă a costurilor petrolului, apropiindu-se de 120 de dolari pe baril luni pentru prima dată în aproape patru ani. Ulterior, prețul a scăzut și acum se situează la aproximativ 91 de dolari. Criza a fost amplificată de decizia Iranului de a bloca Strâmtoarea Ormuz, care gestionează o cincime din comerțul mondial cu petrol.

Prețul record pentru barilul de țiței Brent a fost de 147,50 dolari. Acesta a fost atins în iulie 2008.

Pentru moment, s-a mai stins focul de pe piaţa petrolului. După ce ţiţeiul a ajuns la aproape 120 de dolari barilul, peste noapte a scăzut la 85 de dolari.

Însă toate aceste oscilaţii bruşte nu fac decât să arunce pieţele în haos. Pentru România, vâlvătaia se mută direct la pompă. Analiştii pieţei spun că benzina şi motorina pot urca spre 10 lei litrul. În acest context, autoritățile analizează reducerea taxelor pentru a tempera scumpirile.

În Europa, Italia analizează reduceri de taxe în timp ce Croația şi Ungaria au îngheţat preţurile la pompă pentru cel puțin două săptămâni. Pentru a proteja piaţa internă, şi Guvernul Serbiei a decis să suspende temporar exporturile de ţiţei.

