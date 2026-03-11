Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Benzinăriile din Germania vor putea majora preţurile o singură dată pe zi

Germania va permite benzinăriilor să majoreze preţurile doar o dată pe zi, pentru a face faţă repercusiunilor războiului americano-israelian împotriva Iranului, care s-a extins în alte ţări din Orientul Mijlociu şi Golful Persic, a declarat miercuri ministrul Economiei şi Energiei, Katherina Reiche.

de Redactia Observator

la 11.03.2026 , 16:38
Benzinăriile din Germania vor putea majora preţurile o singură dată pe zi - Profimedia

"Ştim că mulţi angajaţi care se deplasează, dar şi multe întreprinderi mijlocii, suportă greul preţurilor mari", a declarat Reiche într-o conferinţă de presă organizată miercuri, la finalul şedinţei de guvern.

Prin urmare, Executivul de la Berlin a decis să introducă ceea ce este cunoscut sub numele de "modelul austriac", prin care benzinăriile pot reduce preţurile în orice moment, dar le pot majora doar o singură dată pe parcursul zilei.

Modificarea nu poate fi implementată imediat

Articolul continuă după reclamă

Cu toate acestea, Katherina Reiche a recunoscut că acest lucru va necesita modificări legislative care probabil nu pot fi implementate imediat, deşi ar putea fi incluse într-un proiect de lege în curs de examinare pentru a accelera procesul. Potrivit ministrului, preţurile combustibililor cresc vertiginos atunci când cotaţia petrolului creşte, dar scad cu încetineală atunci când preţurile ţiţeiului coboară, transmite EFE, preluat de Agerpres.

"Vrem să rupem acest mecanism", a spus ministrul Economiei şi Energiei.

Guvernul de la Berlin doreşte să introducă noul model cât mai repede posibil, iar Autoritatea pentru Concurenţă din Germania şi-a exprimat sprijinul pentru modificările necesare aduse legii anti-cartel.Katherina Reiche studiază posibilitatea înăspririi supravegherii antimonopol pentru a preveni potenţiale acorduri între operatorii de piaţă în vedere fixării preţurilor, care încalcă regulile privind concurenţa.

De la începutul războiului din Iran, preţurile la benzină şi motorină au crescut constant în Germania şi sunt în prezent peste pragul de doi euro pe litru. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

germania benzinarie pret carburant
Înapoi la Homepage
Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi
Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
Un val de aer polar ajunge peste România, luna aceasta. Când se răcește vremea în martie: Prognoza ANM arată și inversiuni termice
Un val de aer polar ajunge peste România, luna aceasta. Când se răcește vremea în martie: Prognoza ANM arată și inversiuni termice
Ce spune SRI despre riscul de atac terorist! Mesaj de ultimă oră despre nivelul de alertă
Ce spune SRI despre riscul de atac terorist! Mesaj de ultimă oră despre nivelul de alertă
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran?
Observator » Ştiri economice » Benzinăriile din Germania vor putea majora preţurile o singură dată pe zi