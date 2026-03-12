Veniturile din petrol ale Rusiei au crescut cu 6 mld. euro de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu

În doar două săptămâni de conflict în Orientul Mijlociu, Rusia a câștigat cu 6 miliarde de euro mai mult, arată o analiză publicată pe 12 martie de Center for Research on Energy and Clean Air (CREA), citată de Kyiv Independent.

Veniturile suplimentare din combustibili fosili, estimate la 510 de milioane de euro pe zi, ar fi suficiente pentru ca Rusia să cumpere 17.000 de drone Shahed în fiecare zi, dacă prețul unei drone este de aproximativ 35.000 de dolari, potrivit analizei realizate de CREA și publicate de organizația germană non-profit Urgewald, citată de Kyiv Independent.

În contextul în care SUA iau în calcul relaxarea sancțiunilor asupra petrolului rusesc, Urgewald avertizează că o astfel de decizie i-ar oferi Moscovei un "câștig financiar semnificativ", în timp ce Rusia continuă războiul împotriva Ucrainei.

"Aceasta este o alegere politică. Guvernele pot menține sancțiunile sau pot transmite semnalul că, dacă prețurile energiei cresc suficient de mult, Occidentul va găsi întotdeauna un motiv să cedeze. Această alegere nu va prelungi doar suferința ucrainenilor, ci va submina securitatea întregii Europe", a declarat coordonatorul campaniei pentru sancțiuni al Urgewald, Alexander Kirk.

Articolul continuă după reclamă

Dronele Shahed, armament esenţial pentru Kremlin

Rusia lansează frecvent atacuri la scară largă cu drone de tip Shahed asupra orașelor ucrainene și asupra infrastructurii critice. În dimineața zilei de 7 martie, Rusia a lansat un atac cu 480 de drone, inclusiv de tip Shahed.

Între timp, trimisul Kremlinului Kirill Dmitriev s-a întâlnit, pe 11 martie, în Florida, cu reprezentanți ai președintelui american Donald Trump, a anunțat emisarul special Steve Witkoff. Discuțiile au loc în contextul în care Casa Albă analizează posibilitatea relaxării sancțiunilor asupra petrolului rusesc pentru a reduce prețurile globale ale petrolului, care au crescut puternic după atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului, la sfârșitul lunii februarie.

Aliații Ucrainei au impus sancțiuni asupra sectorului energetic rus pentru a limita capacitatea Moscovei de a continua războiul.

Daniela Ciucă Like

Întrebarea zilei Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰