În urma CSAT avem doar scenarii deocamdată, nu şi soluţii pentru criza carburanţilor. Asta în timp ce ţara noastră se confruntă cu o criză economică. Problemele cele mai mari sunt mai ales în privinţa creşterii galopante a preţurilor la carburanţi, iar acest lucru vine deja peste un val de tăieri, scumpiri şi multă teamă. Criza pluteşte în aer, iar asta se vede, dincolo de declaraţiile guvernanţilor, în comportamentul oamenilor. În lista săptămânală de cumpărături, care e tot mai mică.

În ianuarie, vânzările din magazine au scăzut cu 6,5%. Este cea mai mare scădere a consumului de după pandemie. Declinul a început încă din august, odată cu măsurile de austeritate: TVA și accize mai mari, care au dus la prețuri mai ridicate peste tot. Practic, oamenii taie din cheltuieli: cumpără mai puține haine, electrocasnice sau alte produse nealimentare, unde scăderea este de aproape 8%. Și la carburanți vânzările au scăzut cu aproape 5%, iar la alimente cu 3 procente.

Există riscul să intrăm într-o recesiune reală, avertizează economiştii

Dacă tendința continuă, iar consumul rămâne slab, există riscul să intrăm într-o recesiune reală, avertizează economiştii. Asta înseamnă mai puține investiții, mai multe falimente și mai multe locuri de muncă pierdute. De altfel, anul trecut, peste 11.000 de oameni au fost trimişi acasă, cu 21% mai mulți decât în 2024. Dar vestea cu adevărat proastă este că doar în luna ianuarie a acestui an au fost 4.000 de concedieri.

Articolul continuă după reclamă

Revenind la context presiunea vine acum și mai mult din exterior. Războiul din Orientul Mijlociu a dus la scumpirea petrolului. În această lună, preţul benzinei a crescut cu 35 de bani pe litru, iar al motorinei cu 53 de bani.

Lucia Cujbă Like În spatele cifrelor reci, suntem noi și banii noștri. Ele dau nuanță și rigoare, perspective și context. Cum muncim, cum cheltuim, cum trăim? Care e valoarea banilor și cât ne costă să fim români? ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰